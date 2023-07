Trujillo: maestros celebran su día protestando en las calles

Cientos de docentes en actividad no tienen nada que celebrar. Ellos llegaron hasta la plaza de armas de Trujillo, frente a la Casa de Gobierno Regional de La Libertad, pues consideran que el Estado quiere implementar una evaluación punitiva, sin tener en cuenta los derechos del Magisterio.

"Hoy es el Día del Maestro, un día dedicado a la lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Creemos que hoy es oportuno para demostrar al Gobierno que el maestro sigue en pie de lucha por la exigencia del pliego de reclamos de nuestra huelga del 2017, como es la evaluación formativa de los maestros y no una evaluación punitiva que se quiere implementar sin tener en cuenta los derechos del Magisterio. Demandamos que a los docentes se les cancele la deuda social postergada por muchos años. Vamos a continuar exigiendo que se respeten nuestros derechos, hasta que el Gobierno entienda que el Magisterio es un sector olvidado y que necesita atención inmediata", expresó la docente Elvia Villanueva, docente del colegio José Carlos Mariátegui en el distrito de El Porvenir.

En entrevista para Exitosa, otro docente expresó su disgusto por el nulo apoyo del Estado en favor de la educación pública.

"Lo que pasa es que el Gobierno está implementando una serie de medidas con el afán de desestabilizar, no solo al Magisterio nacional, sino a toda la educación en general, con la intención de privatizar nuevamente utilizando a las municipalidades. Las municipales no pueden solucionar sus propios problemas, menos va a ser el de la educación. Por eso estamos en una lucha, nosotros nos ratificamos en la defensa de una educación gratuita y de calidad que queremos para nuestros alumnos, ese es el motivo de nuestra lucha, que el Gobierno no nos respalda, poniéndonos ante las cuerdas, utilizando una evaluación punitiva, con el deseo de despedir a miles de maestros. Nosotros estamos luchando para dar el ejemplo a nuestros alumnos que debemos luchar por nuestros derechos", refirió un maestro representante del colegio Leoncio Prado.