Trujillo: martes 20 de junio se leerá sentencia contra alcalde Arturo Fernández

Tras realizarse la audiencia contra el alcalde de la provincia de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJ-LL) confirmó que el martes de 20 de junio, a las 4:00 p.m., se leerá el fallo sobre la sentencia condenatoria que pesa sobre el burgomaestre de Trujillo por el presunto delito de difamación agravada.

Cabe indicar que, de fallar nuevamente en contra de la autoridad edil, Fernández Bazán podría dejar el cargo como burgomaestre de la provincia de Trujillo, el cual ocupada desde el pasado 02 de enero del presente año.

De ser el fallo en contra de Arturo Fernández, y la sentencia sea consentida por el burgomaestre, el primer regidor, Mario Reyna Rodríguez (Somos Perú), asumiría el cargo de alcalde provincial.

La audiencia realizada la mañana del miércoles 14 de junio, estuvo presidida por los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, Cecilia León Velásquez (presidenta), Ofelia Namoc López de Aguilar y Liliana Rodríguez Villanueva. Se conoció que la última magistrada reemplazó al juez Augusto Ortiz Mostacero.

Por su parte, Arturo Fernández apareció a través de videollamada, de igual manera su abogado, Jorge Pérez López.

Tras conocerse que, el próximo martes se conocerá el fallo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, el alcalde de Trujillo, realizó un pequeño mitin, frente a sus simpatizantes que llegaron hasta el local de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

"Agradecer a Dios por la oportunidad que me da y poder expresarme aquí, porque este es el verdadero juicio, el verdadero juicio está con la gente y sus oraciones. Yo he venido aquí no a tener diez millones en bienes, no a comprar autoridades, yo he venido a luchar a esta patria que está en un lodo, porque esta patria tiene futuro, no la pueden arrebatar, no puede estar en las cuentas bancarias de los poderosos. "Yo no le he hecho nada malo a nadie. Pero ya me condenaron, ya malograron mi hoja de vida"; señaló.