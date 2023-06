Ambulante corta el rostro a trabajador de la municipalidad de Trujillo

Violencia total. Un vendedor ambulante de pescado que ocupaba la vía pública le cortó el rostro a un trabajador del Servicio de Gestión Ambiental de la municipalidad de Trujillo - Segat, mientras realizaban limpieza en la zona.

Los que presenciaron dicho suceso indicaron que el auxiliar municipal le pidió que se mueva a un costado para retirar los desechos y, tras una discusión, el comerciante informal sacó un cuchillo y atacó al hombre.

Exitosa conoció que el trabajador edil, identificado como Santos Aquiles de la Cruz Argomedo, de 49 años, sufrió un corte profundo en el rostro, a la altura del pómulo izquierdo. Tras lo ocurrido, la víctima resultó con el rostro hinchado por el impacto de la agresión.

Por su parte, la madre del auxiliar del Segat, con lágrimas en los ojos, pidió que se le brinde la atención para garantizar la salud de su hijo, ya que él es el sustento de su familia.

Los familiares del afectado denunciaron en Exitosa que fue ingresado al calabozo de la comisaría La Noria y no recibió atención médica.

Al cierre de esta nota, Exitosa corroboró que Santos Aquiles de la Cruz Argomedo no recibió la atención médica, debido a un cambio de turno del médico y solo se le llevó al médico legista para evaluar la gravedad de las heridas.

Los familiares del trabajador del Segat denunciaron sobre el peligro que la víctima permanezca dentro de un mismo calabozo junto a su agresor.

Por su parte, la gerente del Segat, Econ. Gisella León Algarate, respaldó el trabajo de su colaborador.

"Los señores, haciendo su trabajo de recolección, en el mercado Chimar, evidenciaron que no había pase para recoger la basura, por eso le pidió permiso al agresor y no le ha permitido. Han discutido y le han cortado la cara. Toda agresión está prohibida. Me he apersonado a la comisaría para darle el respaldo al trabajador", expresó.