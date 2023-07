Trujillo: retiran del cargo a director del hospital Belén, tras fallecimiento de madre y gemelos al interior de nosocomio

El gerente regional de salud de La Libertad, Aníbal Morillo Arqueros confirmó en exclusiva, a través de Exitosa Trujillo, el retiro de cargo de director del hospital Belén de Trujillo al médico, Luis Castañeda Cuba, tras una presunta negligencia médica contra una madre y sus gemelos quienes perdieron la vida dentro del nosocomio.

Cabe indicar que, horas antes de las declaraciones del responsable regional de Salud, se conoció que el director había renunciado a la dirección del nosocomio.

Morillo Arqueros dio cuenta que el informe médico preliminar indicó que hubo hechos

El médico del Gobierno Regional de La Libertad agregó que este informe también pasó a manos del Ministerio Público.

Morillo indicó que habría indicios de negligencia médica. No se dio el monitoreo

"Definitivamente hay procesos que no se han llevado como se establece. Uno es el monitoreo, es una paciente que presentó en su momento un cuadro muy severo y debió estar monitoreada constantemente, y hay espacios en que no se deja a la paciente, no se les informa correctamente a los familiares. Aquí debemos garantizar la adecuada atención a todos los pobladores".