Madre y gemelos mueren durante parto en el hospital Belén de Trujillo

Lamentable. Un padre de familia denunció una presunta negligencia médica contra su esposa y sus dos hijos gemelos, quienes murieron al interior del hospital Belén de Trujillo, tras una presunta demora en la cesárea de la señora Gisela Larco Gonzáles (29). El esposo de la fallecida, Segundo Andrade, asegura que la demora en la intervención sería la causante del fallecimiento de los gemelos que estaba esperando. Ante esto, la madre estuvo en observación por casi 24 horas, pero su cuerpo no resistió y también falleció.

"Un doctor, el cual desconozco su nombre, quiso que mi esposa de a luz en parto normal, lo cual no era posible porque mi esposa era cesareada de mi primer hijo y aparte que mi esposa iba a dar a luz a gemelos, no podía dar a luz por parto normal. Le ponía ampollas para que dilate, pero no había dilatación y ellos han insistido e insistido con la dilatación y han hecho todo a su gusto. Era que la suban a sala, lo han dejado pasar, hasta que el día martes mi esposa se ha sentido mal, ya no por el dengue, le dolía la barriga, se había hinchado su cuerpo", explicó