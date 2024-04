¡Usando gas pimienta! Sujetos intentan robar S/ 70 mil en discoteca de Chiclayo: Así operaron

02/04/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Chiclayo ha sido testigo de un inusual episodio de inseguridad ciudadana: desconocidos intentaron robar la taquilla de una discoteca, valorizada en aproximadamente S/ 70 mil, usando gas pimienta.

Desorden y malestar

El peculiar hecho tuvo lugar durante el último fin de semana en el distrito de Pimental, donde sujetos que aparantemente participaban de un evento musical causaron terror con dicho spray en horas de la noche.

Al respecto, el propietario del local, Raúl Flores, señaló que las personas buscaban salir rápidamente tras ser rociadas con el gas pimienta de los malhechores.

"Se generó un intento de robo a la taquilla que nosotros teníamos, un valor económico de aproximadamente 70 mil soles. Unos señores, que estaban siendo parte del evento acá, empiezan a hacer un desorden, un alboroto utilizando gas pimienta. Empiezan a rociar y eso genera un malestar en los señores, que empiezan a querer salir", declaró.

Caja con dinero

Según detalló el agraviado, el desorden generado fue aprovechado por los autores del hecho, quienes se llevaron una de las cajas de esta discoteca de Chiclayo.

Sin embargo, Flores aclaró que esta no contenía el dinero del negocio, sino solamente los boletos. Incluso, revela que resguardaron la caja restante tras darse cuenta de ello.

"Ellos aprovechan ese trifulco y se llevan una caja. En la taquilla se ha tenidos dos cajes: una donde estaba el balotaje y una donde estaba el dinero. Se han llevado la caja donde no teníamos el dinero, sino el boletaje. Nosotros al ver eso, los efectivos de seguridad han resguardado a la taquillera", agregó.

¿Conflicto entre locales?

Tras tomar conocimiento de este episodio de inseguridad ciudadana, la Municipalidad de Pimentel anunció que cerrará la discoteca por presunta falta de condiciones y supuesto funcionamiento irregular.

No obstante, cabe decir que no sería la primera vez que esta modalidad delictiva tiene lugar en Chiclayo, por lo que no se descarta que obedezca a un conflicto entre empresarios.

De hecho, recientemente un hombre denunció que es víctima de amenazas. Según relató, desconocidos le exigen que no abra su nuevo negocio para no atentar contra su persona y sus seres queridos.

De esta manera, sujetos intentaron robar la taquilla de una discoteca, valorizada en aproximadamente S/ 70 mil, usando gas pimienta. De acuerdo con las palabras del propietario del lugar, los autores del hecho se llevaron una de las cajas del local. Sin embargo, esta no contenía la mencionada cifra.