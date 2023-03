Vecinos de Miraflores reclaman mayor seguridad, mejor limpieza pública y mantenimiento de las vías

15/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

"La Ruta Exitosa" llegó al distrito de Miraflores para constatar los problemas que aquejan a la población a tres meses del inicio de la nueva gestión del alcalde Germán Torres. Durante el recorrido en la parte alta, media y baja del distrito se pudo evidenciar que los principales problemas están referidos a seguridad ciudadana, mantenimiento de las vías y el deficiente recojo de residuos sólidos.

Desde la calle Junín, en el sector de El Porvenir, los vecinos exigieron que se realice el mantenimiento a las vías y los drenajes, debido a que la carpeta asfáltica permanece con forados que se empozan en temporada de lluvias, lo que dificulta la transitabilidad de los transportistas y peatones. Además, solicitaron patrullaje integrado para mitigar los actos delictivos como robos al paso en horas la noche.

"Estos forados son un peligro no solamente para los niños, sino también para los adultos mayores y discapacitados. Esto está muy mal hecho (...) Ese es el principal problema porque hay huecos extremos donde cualquier niño se puede caer. Realmente esto es un peligro y lo peor es que no es de ahorita, no hay ninguna solución", comentó una pobladora miraflorina a Exitosa.

A su turno, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Germán Torres, indicó en cabina de Exitosa que se mandaron cartas notariales a los consorcios que ejecutaron las obras de asfaltado y drenaje pluvial que se dañaron, a fin de que se repare en el menor tiempo posible.

"No solamente el problema (de los drenajes y forados) es en ese lugar. Hay varias zonas donde el asfalto ha cedido por los malos trabajos. Nosotros (la Municipalidad) hemos mandado cartas notariales con la finalidad de que los consorcios puedan reestablecer las calles que están dañadas", sostuvo.

El burgomaestre advierte que el retraso en el parchado de pistas se da porque la gestión anterior de Luis Aguirre dejó un déficit presupuestal de S/ 2 millones aproximadamente, esto ocasiona una falta de liquidez para pagar a los trabajadores y costear los materiales. Pese a los contratiempos, cuatro cuadrillas realizan jornadas de mantenimiento.

En cuanto a la Seguridad Ciudadana, el edil pidió una "tregua" para responder de manera integral al llamado de emergencia que realiza la población miraflorina cuando ocurren hechos que atentan contra la integridad de la ciudadanía e indicó que realizarán un proyecto de inversión público para implementar 50 cámaras de seguridad adicionales.

Vías sin asfaltar

Otro de los problemas en el distrito de Miraflores es la falta de asfaltado en la asociación El Salvador, en la parte alta del distrito. Aproximadamente el 20 por ciento de la población carece del servicio de agua y desagüe. Mientras el edil Germán Torres no implemente estos servicios básicos, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no podrá intervenir para asfaltar las vías.

Producto de la falta de vías, los vehículos de transporte público y privados no cubren estas rutas, motivo por el que la población tiene que descender hasta la entrada del sector de Tomasa Tito Condemayta para abordar una unidad, estando propensos a sufrir accidentes por el abrupto camino.

Cúmulos de basura

En la zona A del pueblo joven de La Galaxia solo se instalaron 3 contenderos de basura para el total de la población. Además, las compactadoras no pasan frecuentemente. El déficit de estos recursos de limpieza pública ocasiona que los ciudadanos depositen grandes cúmulos de basura en la torrentera.

Al respecto, el burgomaestre refirió que están en proceso de adquirir 500 contenedores adicionales. También subrayó que las 6 compactadoras se distribuyen por todo el distrito y garantizan el recojo de los residuos sólidos.