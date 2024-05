Abogado de Dina Boluarte resta importancia a denuncia constitucional contra mandataria: "No hay que sobredimensionar"

El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se pronunció acerca de la denuncia constitucional contra la mandataria y señaló que no se debe de "sobredimensionar" el procedimiento.

En declaraciones a la prensa, el letrado indicó que ellos pidieron al Ministerio Público la conclusión del plazo de la investigación preliminar, debido a que consideraron que el plazo era de 60 días. Ante ello, aseguró que dicha decisión de la Fiscalía no les impactó.

"No hay que sobredimensionar la denuncia constitucional, como título pareciera algo impactante, pero nosotros hemos solicitado que ello ocurra. El día 23 de mayo nosotros solicitamos al Ministerio Público la conclusión del plazo de la investigación preliminar porque considerábamos que el plazo era tan solo de 60 días (...) A la defensa no nos ha impactado, necesitábamos esta respuesta del Ministerio Público", declaró.

Por otro lado, Juan Carlos Portugal reveló que la jefa de Estado respondió a unas 50 preguntas hechas por el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado (PGE). También, calificó de "capciosas y sugestivas" algunas preguntas de la Fiscalía.

"Mi cliente respondió también las preguntas de la Procuraduría. Respondió absolutamente todo, no fue evasiva, no se le exhortó en ningún momento a no hacerlo, pese a que, insisto, muchas de las preguntas del Ministerio Público eran altamente capciosas y sugestivas", sostuvo.