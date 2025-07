Betssy Chávez denuncia chantaje sexual y cobro de cupos en penal de Chorrillos: "Pone en riesgo mi vida"

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, denunció ser víctima de actos de corrupción, chantaje sexual y cobro de cupos en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida por el intento de golpe de Estado de diciembre del 2022.

Durante una audiencia del juicio oral por este caso, la expremier responsabilizó de estos supuestos delitos a la directora del establecimiento penitenciario, Nelly Aquino Guardales, a quien atribuyó cualquier eventual atentado en su contra.

La extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) apuntó que Aquino Guardales ha convertido al penal de Chorrillos en su "patio trasero" y habría permitido que internas con poder adquisitivo sean las dueñas del establecimiento a cambio de dádivas.

"Los actos de corrupción en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde yo me encuentro, para mí es muy penoso y vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas, a través de dádivas, obtener economatos con pago de cupos", expresó.

En esa línea, Betssy Chávez solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que no se permita su regreso al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, argumentando de que teme por su vida.

Sin embargo, el colegiado sostuvo que no tiene competencia en un cambio de penal de la expremier, debido a que la decisión le compete únicamente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Además, el tribunal anunció que comunicarán las acusaciones a la directora del penal y al jefe del INPE. Del mismo modo, notificarán a la Fiscalía provincial de turno y a la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos de la extitular de la PCM.

"El día de ayer en la noche he sido víctima de un trato hostil que ahora sí pone en riesgo mi vida y mi integridad. Yo no sé si la próxima semana pueda estar nuevamente sentada aquí, pero no quiero que se emita un informe diciendo que simplemente la señora murió por causas desconocidas", dijo la expremier.