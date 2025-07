Susana Villarán: PJ dicta 36 meses de impedimento de salida del país contra exalcaldesa de Lima

El Poder Judicial (PJ) dispone el impedimento de salida del país por 36 meses contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán de la Puente, procesada por el delito de agrupación ilícita y otros, en el marco del caso Lava Jato.

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Nacional, declaró este jueves 10 de julio, fundada la petición del Ministerio Público de impedir que la exautoridad edil salga del país, a puertas del inicio del juicio oral contra ella y sus coimputados, programado para el 23 de setiembre, por los presuntos aportes económicos irregulares de Odebrecht y OAS a su campaña por el "No" a la revocatoria en 2013 y su reelección en 2014.

Durante la audiencia que comenzó a las 11:00 a.m. en la sede de la Corte Superior Nacional, como parte del proceso por presunto lavado de activos y otros delitos vinculados al caso Lava Jato, la Fiscalía argumentó que su pedido para que Susana Villarán no abandone el territorio nacional se ampara por un posible riesgo procesal y posibilidad de fuga.

Teniendo en cuenta esos alegatos, el juez Chávez dictó 36 meses de impedimento de salida contra la exburgomaestre, quien solo se hizo presente a través de una videollamada.

Pese a señalar que Villarán de la Puente no podrá salir del país, el juez declaró infundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez, como reglas de conducta, para que se le prohíba comunicarse con coacusados y testigos, en aplicación de una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.

Sobre ese tema, el fiscal Domingo Pérez sostuvo que apelará para que sea ya una Sala la que revise esta decisión dada por el juez Chávez.

Cabe destacar que durante su audiencia, Susan Villarán hizo uso de la palabra para rechazar las imputaciones en su contra hechas por el miembro del Equipo Especial Lava Jato. Asimismo, aseguró que cumpliría el impedimento de salida que solicitó la Fiscalía.

"Yo me allano al impedimento de salida del país. No he tenido interés, ni voy a huir, ni nada. Si analizan los controles que se me han hecho, físico y virtuales en el GPS, estoy en mi domicilio legal todo el tiempo", indicó Villarán.