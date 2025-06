Caso Pedro Castillo: Diputado español pide a la ONU intervenir por "detención arbitraria" contra expresidente

El diputado español, Enrique Santiago Romero, aseguró que Pedro Castillo fue apartado de la presidencia del Perú de una manera "indebida". Según detalló, su pedido hacia la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consta en intervenir en el caso Castillo debido a una "detención arbitraria" en su contra. "Se le ingresó en prisión sin respetarse los procedimientos constitucionales", dijo.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Romero indicó que hizo un seguimiento exhaustivo desde que Castillo Terrones fue detenido el 7 de diciembre del 2022. Según precisó, mantuvo contacto con autoridades que le confirmaron no haber presenciado el cumplimiento del 'juicio constitucional'.

"Llevamos observando lo que ocurrió en el Perú después del 7 de diciembre del 2022, cuando se apartó de la presidencia a Pedro Castillo de una forma que se observó como muy indebida. La propia detención con una excesiva violencia a un presidente que no estaba armado, que estaba custodiado. Se le ingresó en prisión sin respetarse los procedimientos constitucionales", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el diputado español consideró que la situación encarcelamiento del expresidente que, permanece detenido en el penal de Barbadillo, es "sumamente desproporcionada". Aseguró que se encuentra en condiciones difíciles.

En tal sentido, Romero indicó que trabaja para contribuir a la libertad de Castillo Terrones, sin embargo, no significa que el exmandatario no sea sometido a juicio. Según indicó, existen irregularidades que provocaron la permanencia de Castillo en prisión durante 900 días.

Cabe mencionar que, para Romero, el expresidente debió continuar su proceso de investigación, en libertad. "Nos parece que se trata de una prisión de una medida desproporcionada, no había violencia, no había flagrancia", agregó.

Asimismo, indicó que se está "abusando" de la prisión provisional, lo que podría encubrir una intención política debido a que se acercan las elecciones presidenciales en 2026 y tal vez, buscarían evitar una posible candidatura por parte de Castillo.

Según el diputado español, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas se encuentra examinando el caso del golpe de Estado por parte de Pedro Castillo y pronto emitiría su pronunciamiento.

"No entramos a valorar, sería una hay injerencia desde fuera, el contenido político de los hechos, pero si valoramos que no parece normal cómo se está desenvolviendo el proceso, que no se están respetando los derechos humanos", precisó Romero.