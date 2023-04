Corte de EE.UU. rechaza moción de urgencia de Alejandro Toledo y ordena que se entregue para su extradición

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

De acuerdo a un acta virtual, la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos rechazó la "moción de urgencia" que solicitó el expresidente Alejandro Toledo, con la finalidad de que se cancele su extradición hacía el Perú por los casos que le investigan en relación a la empresa corrupta de Odebrecht. Con esta decisión, deberá presentarse el viernes 11 ante las autoridades de EE.UU.

Con esto, no existen otras posibilidades para que Toledo no pueda presentarse ante las oficinas del Palacio de Justicia de San José de California (San Francisco) para que pueda ser detenido y posteriormente extraditado al Perú.

A Alejandro Toledo se le investiga por el Caso Interoceánica y los presuntos sobornos de Odebrecht, por lo que fugó hace seis años cuando huyó del país a Estados Unidos días antes de que se ordenara la prisión preventiva en su contra.

En el documento se puede leer lo que resolvió la jueza principal Beryl A. Howell, "Autorización del acta (sin papeles) NEGANDO la 15 Moción de Emergencia de la actora para Suspender la Detención y Extradición de Alejandro Toledo".

Moción de urgencia presentado por el Expresidente

Como se recuerda Alejandro Toledo presentó esta mañana una moción de urgencia ante la Corte de Columbia buscando la detención en su proceso de extradición al Perú. Por ello Toledo Manrique enfrentará a la justicia por haber recibido supuestamente 35 millones de dólares en coimas por la empresa brasilera Odebrecht a cambio de la adjudicación de la obra de la carretera Interoceánica en el periodo de su gobierno (2001-2005).

Por otro lado, su representante legal informó a Exitosa Noticias que es poco probable que sea sentencias, pues las evidencias presentadas y las pruebas de juicio en contra de su defendido demostrarán "que él nunca estuvo implicado en los manejos ilícitos de la empresa Odebrecht".

"No creemos que el señor Toledo sea sentenciado, creemos que las evidencias y las pruebas en el juicio van a demostrar que él estuvo ajeno a estos manejos. Corresponde a la Fiscalía demostrar que Toledo tuvo y recibió dinero", señaló.

Estado de salud del Toledo Manrique

Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo declaró que la salud de su defendido estaría afectada, ya que tendría cáncer, pero negó que esto se relacione con problemas de alcoholismo y evitó especificar el tipo. No obstante, esto no podrá influir en el proceso de extradición.

"Respecto al problema con el alcohol que pudiera tener el (ex)presidente, yo he estado con el (ex)presidente en varias oportunidades, por varios días, y no he notado que exista esa adicción. Su salud está dañada; pero no por eso, (sino) por otros males", declaró.