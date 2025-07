Seis meses de prisión preventiva contra niñera que desapareció con bebé: Fiscalía pide cadena perpetua

25/07/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial, a través de El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra y Ventanilla, estableció seis meses de prisión preventiva contra Candy Palacios, la niñera acusada de retener por más de 24 horas a una menor de dos años que estaba bajo su cuidado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público manifestó que se le interponga nueve meses de prisión preventiva, sin embargo, se decidió solo por seis, en lo que se van desarrollando las diligencias correspondientes.

Audiencia y dictamen

El recurso mencionado fue dictado en la audiencia desarrollada el pasado jueves 24 de julio, en la sede del Poder Judicial de Puente Piedra. Durante la sesión, el abogado de Palacios cuestionó que no se le aplicó un examen psicológico a su defendida. No obstante, el juzgado no retrocedió, señalando que se deberá internar penalmente a la mujer, en lo que se profundizan las investigaciones.

"Tiene ciertas lagunas y un poco que se ríe. Con la experiencia que uno tiene para mí tiene una afectación psicológica. El abogado que tuvo ha tenido que pedir a la Fiscalía", comentó Walter Chinchay, letrado a cargo del caso de Candy.

Bajo información del programa periodístico 24 horas, la prima de la acusada participó en la reunión judicial, y narró que ella le abrió la puerta a la niñera, quien vio a la niña llorando. Ella atinó a prestarle el celular a su familiar para que se comunique con la madre de la bebé, sin embargo, no notó intenciones de retornar a la casa de la progenitora.

Cadena perpetua para la acusada

Tras el dictamen, el Ministerio Público comentó que se debería imputar cadena perpetua contra Candy Palacios, señalando que el delito de secuestro se agrava cuando la agraviada es una menor de edad.

En esa línea, lo solicitado por el MP se determinará en el plazo de seis meses que continuarán las indagaciones correspondientes. Mientras tanto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá decidir en qué penal será recluida Palacios, en lo que se desarrolla su proceso judicial.

Niñera desaparece con niña de 2 años

El lunes 21 de julio, una madre comerciante de Lima dejó al cuidado de sus gemelas a Candy Palacios, una niñera de confianza. Todo parecía normal hasta que la joven salió con una de las niñas supuestamente rumbo al mercado... y nunca regresó.

Las horas pasaron y la madre, desesperada, trató de comunicarse con ella sin éxito. La angustia creció al punto que la familia temió lo peor: la posibilidad de un secuestro.

En medio de la incertidumbre, recibieron un mensaje de audio en el que Candy Palacios daba explicaciones confusas sobre lo ocurrido y afirmaba que le habían robado el celular, por eso no podía responder.

"Me llega el mensaje de que ya voy para allá, seño, ya voy. Entonces yo me quedé tranquila. Pero pasó una hora, pasaron las 11, y ella nunca llegó. Era raro porque estaba cerca, a solo diez minutos", relató la madre, todavía afectada por lo vivido.

De esta manera, se conoció que Candy Palacios, niñera que desapareció con una niña de dos años, será recluida en un penal por seis meses, en lo que dura las investigaciones en su contra.