Jackeline Salazar: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra presuntos secuestradores de empresaria

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte pidió 18 meses de prisión preventiva contra los presuntos secuestradores de la empresaria Jackeline Salazar.

A través de su cuenta oficial de 'X', el Ministerio Público (MP) precisó que dicha medida es por la presunta comisión de los delitos de secuestro y banda criminal.

Asimismo, la fiscal provincial Ana Figueroa detalló que el pedido de prisión preventiva es contra Tino Alfredo Cano Aliaga, Luis Andrés Chaupiz Morales y Bryan Thonney Yomona Quezada y apuntó que esperan la programación de la audiencia.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jackeline Salazar publicó un emotivo comunicado donde agradeció todo el apoyo que ha recibido en las últimas semanas.

"No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo", dijo en un inicio de su publicación.

En esa misma línea, la empresaria confesó que, durante el tiempo que estuvo secuestrada, solo pedía a Dios que todo pueda terminar pronto.

"Definitivamente soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no no tengo Las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero", agregó.