Keiko Fujimori: Domingo Pérez sabía de nulidad de impedimento de salida antes de pedir prisión preventiva

En diálogo con Exitosa, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, negó que exista un impedimento de salida del país en contra de la lideresa de Fuerza Popular (FP). Además, ha revelado que el fiscal Domingo Pérez sabía de ello antes de pedir prisión preventiva.

Durante el programa Exitosa Te Escucha con Katyusca Torres Aybar, la defensa de la hija de Alberto Fujimori reconoció que, inicialmente, su patrocinada sí tenía dicha prohibición como parte de la investigación del caso Cocteles.

Sin embargo, Giulliana Loza aclaró que la referida medida fue dejada sin efecto desde mayo de 2023, fecha en la que el juez encargado dispuso que ya no era necesario que solicite autorización judicial para movilizarse fuera de Lima e, incluso, del Perú, al equiparar las normas de conducta.

"Supuestamente Keiko ha incumplido la regla de conducta de no ausentarse en la localidad en la cual reside (Lima) sin previa autorización judicial. ¿Keiko tiene esta regla? No. Desde mayo de 2023, el juez dejó sin efecto la regla de no salir de Lima sin autorización", explicó.