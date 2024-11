Yenifer Paredes: Poder Judicial niega pedido para cambiar de domicilio de Chorrillos a Chota

04/11/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial respondió al pedido de cambio de domicilio presentado por la investigada Yenifer Paredes, quien corre por un proceso que la inculpa de organización criminal. La cuñada, considerada como hija, del presidente Pedro Castillo, buscaba cambiar su residencia de Chorrillos, en Lima, a Chota.

Niegan pedido de Yenifer Paredes

Según la investigada, quería viajar a Cajamarca a trabajar, puesto a que su investigación por el delito de organización criminal le impedía encontrar una labor en Lima. Asimismo, un allegado le habría ofrecido un trabajo con el cual, según ella, podría sustentarse. El Ministerio Público se opuso al pedido de la sobrina de Castillo.

"Poder Judicial declaró infundada la variación de domicilio solicitada por la defensa técnica de Yenifer Paredes Navarro, investigada por el delito de organización criminal. (...) Esta decisión fue emitida por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Raúl Justiniano", se lee en la publicación del Poder Judicial.

No tiene impedimento para trabajar

La base de la oposición del ente persecutor del delito yacía en que no existía base fáctica en la solicitud, puesto a que ni ellos, ni el Poder Judicial impuso medidas restrictivas en lo que se refiere al derecho al trabajo que ostenta Paredes.

"Si bien existen ciertas restricciones, esto va de la mano con el proceso que ya se dio en su oportunidad, ya se calificó y que se ha visto necesario que ella tenga estas limitaciones en cuanto a la libertad de tránsito", detallaron.

Pide trabajar

Por su lado, la familiar del expresidente encarcelado frente a la audiencia y mencionó que debido a un "percance familiar", comunicado previamente a la Fiscalía, detalló que por temas de salud no podía continuar bajo la dirección del distrito limeño. "Es un caso muy delicado que no lo puedo divulgar. Aparte de todo, señor magistrado, quiero decir que he cumplido a cabalidad lo que se me está ordenando", indicó.

"Estoy pidiendo irme a trabajar. Claro, la fiscalía ha mencionado algo importante, que no me restringe mi labor de trabajar acá. Señor magistrado, estoy investigada por organización criminal, ninguna empresa de Lima me quiere contratar, es la verdad. Que una persona que me conoce de hace tiempo me quiera dar una oportunidad de trabajo, no creo que usted como magistrado me niegue la oportunidad de trabajar", continuó Yenifer Paredes.

