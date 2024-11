Vladimir Cerrón estaría en Junín: Shimabukuro afirma que líder de PL se ubicaría en Selva Central

04/11/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, reveló que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se encontraría dentro del territorio nacional. Según precisó, estaría escondido en la Selva Central.

Durante su presentación en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el exagente de la DINI dio a conocer que excompañeros le informaron que el exgobernador continúa en el país y su paradero es el departamento de Junín.

"(¿Sigue el Sr. Vladimir Cerrón en el Perú?) Sí, está en el Perú. (¿En qué región?) Posiblemente se encuentra en la Selva Central de nuestro país. (¿En Junín?) Sí, por su puesto", respondió ante el presidente del grupo de trabajo parlamentario, Juan Burgos.

¿Dónde está Vladimir Cerrón?

En el marco del caso 'Cofre', Shimabukuro se presentó en la sesión de esta comisión luego de que se le citara para que declare sobre este tema. Desde las 9 de la mañana de este lunes.

Sin embargo, él no fue el único citado para hoy. Y es que también se esperaba la presencia del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; sin embargo, el expremier indicó que se encuentra de viaje y retornaría esta noche. Es por ello que ha pedido su reprogramación.

Asimismo, el chofer del cofre presidencial también fue invitado a la Comisión de Fiscalización pero nuevamente no se apersonó. Se trata de la segunda vez que es citado y no puede asistir debido a que no se le brinda la autorización correspondiente.

Nueva ruta del 'cofre presidencial'

En otro momento, Shimabukuro informó sobre una nueva ruta del cofre presidencial que habría llevado a la presidenta Dina Boluarte al sur de Lima. Según precisó, la mandataria sí se habría encontrado en esta área el día en el que, supuestamente, se facilitó la fuga de Vladimir Cerrón.

El recordado exasesor de Pedro Castillo aseguró que un agente de inteligencia descubrió que la ruta completa del viaje de la mandataria. Según indicó, la jefa de Estado llegó hasta Mikonos en la unidad presidencial, sin embargo, ahí decidió bajarse para luego abordar otro vehículo particular. A detalle, este auto se habría dirigido hasta San Pedro y San Pablo para luego dirigirse a la Urbanización Rosario de Asia.

Por otro lado, también se pronunció acerca de los nuevos audios atribuidos al ministro Juan José Santiváñez y señaló que estos serían verídicos, sin embargo, no pudo indicar alguna prueba fehaciente.

