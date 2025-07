Patricia Benavides busca revertir su suspensión como fiscal: PJ programa audiencia para el 30 de julio

El Poder Judicial programó para el miércoles 30 de julio, a las 9 a.m., la audiencia virtual en la que se evaluará la apelación contra la suspensión de 24 meses impuesta a Patricia Benavides como fiscal suprema. Benavides busca ser reincorporada como fiscal de la Nación, respaldada por una decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema convocó a todas las partes involucradas para esta diligencia, en la que se revisarán dos recursos: la defensa de Benavides solicita la nulidad de la resolución que dictó su suspensión provisional, mientras que la Fiscalía de la Nación ha apelado para que el plazo sea ampliado más allá de los 24 meses establecidos en primera instancia.

Pese a que la JNJ dispuso su restitución, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue notificada de que la suspensión sigue en efecto, conforme al procedimiento judicial en curso.

En entrevista con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, indicó que, según el reglamento del Pleno de la JNJ, no es obligatoria la presencia de la secretaria general en las sesiones.

El letrado indicó que, el acta que restituía a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación, es válida porque cuenta con la firma de Giovanna María Díaz Revilla, a pesar de no estar presente en la sesión. Del mismo modo, Peña cuestionó que se busque "deslegitimizar" la resolución de la Junta Nacional de Justicia.

"La firma está en el acta, por lo tanto el acta es válida. Lo que ella señala es que no estuvo en la sesión (...) Según el reglamento del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, es que ella puede participar, no debe. No es una obligación que ella esté (...) La secretaria general es un apoyo del Pleno, puede realizar la redacción como que no", aseveró.