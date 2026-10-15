Argentina: docentes y estudiantes protestan contra Javier Milei por recortes a universidades y salarios

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Miles de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios vienen participando este jueves 15 de octubre en una nueva movilización en Argentina contra las políticas del presidente Javier Milei. La protesta exige mayor financiamiento para las universidades públicas y el cumplimiento de la ley que establece actualizaciones presupuestarias y salariales.

Marcha universitaria: reclaman fondos y cumplimiento de la ley

La quinta Marcha Federal Universitaria tiene como punto central la Plaza del Congreso, en Buenos Aires. La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades académicas, quienes exigen que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, se anunciaron movilizaciones en otras ciudades argentinas.

Esta protesta se desarrolla en un contexto de reducción de recursos para la educación superior. Según El País, el presupuesto previsto para 2026 es 25,3% menor, en términos reales, que el gasto del 2023, una diferencia que afecta las partidas destinadas al sector.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un fuerte incidente se registró este jueves en Buenos Aires, Argentina, luego de que una marcha multitudinaria de universitarios se enfrentara a la policía frente al Congreso de este país. Las fuerzas del orden repelieron a los estudiantes... pic.twitter.com/GGSzrKLdAz — Exitosa Noticias (@exitosape) October 15, 2026

La convocatoria también coincide con los reclamos por la actualización de los salarios docentes y no docentes. Los representantes universitarios piden que se cumpla la normativa aprobada por el Congreso, que establece mecanismos para ajustar los recursos de las instituciones educativas y las remuneraciones según la inflación acumulada desde noviembre del 2023.

Presupuesto universitario y salarios docentes: las cifras del reclamo

Las diferencias presupuestarias forman parte de los principales motivos de la movilización. Los salarios docentes universitarios registraron una caída real del 24,2% respecto de noviembre del 2023. Para cumplir con la ley, el Gobierno debería aplicar un incremento adicional de32% sobre los haberes correspondientes a septiembre del presente años.

En cuanto a los recursos destinados a las universidades, el gasto previsto para este años asciende a 6,2 billones de pesos argentinos. Sin embargo, para alcanzar el nivel de inversión del 2023, el Estado debería destinar aproximadamente 8,3 billones de pesos.

La disputa también un componente judicial. En la antesala de la marcha, se informó sobre una multa diaria de 100.000 pesos argentinos contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actual movilización constituye la quinta Marcha Federal Universitaria y busca mantener el reclamo por los fondos educativos y la recomposición salarial. Docentes y estudiantes exigen que el mandatario argentino, Javier Milei, cumpla con la Ley de Financiamiento, mientras persisten las diferencias sobre el presupuesto público y los salarios del sistema educativo.