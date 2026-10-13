¿De qué murió RJ Mitte?: Revelan detalles sobre el fallecimiento del recordado actor de Breaking Bad

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La muerte de RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, conmocionó al mundo del entretenimiento este lunes 12 de octubre. El actor estadounidense falleció a los 34 años en Texas, Estados Unidos, dejando una trayectoria marcada por su talento y su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad.

La noticia se conoció inicialmente a través del portal estadounidense TMZ, que obtuvo información de un funcionario del condado donde ocurrió el fallecimiento. Posteriormente, sus representantes confirmaron la información a otros medios de comunicación y señalaron que el intérprete murió en Brownsville, Texas. Entretanto, las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

¿Cuál fue la causa de muerte?

De acuerdo con la información difundida por TMZ, el actor murió por suicidio. El reporte también indicó que fuentes policiales confirmaron que las circunstancias de su fallecimiento continuaban bajo investigación. La noticia generó conmoción entre sus seguidores y colegas, especialmente por la pérdida de un intérprete que había utilizado su experiencia personal para impulsar una mayor inclusión en la industria audiovisual.

Uno de los mensajes más sentidos llegó de Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, el padre del personaje de Mitte en la ficción. El experimentado actor lamentó profundamente su muerte y recordó que ambos habían intercambiado mensajes semanas antes, cuando contemplaban la posibilidad de reunirse para almorzar. Asimismo, expresó el cariño que sentía por su compañero.

Su lucha personal y trayectoria en la actuación

RJ Mitte, cuyo nombre completo era Roy Frank Mitte III, nació el 21 de agosto de 1992 y comenzó su carrera artística durante la adolescencia. Alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Walter White Jr., hijo de Walter White y Skyler White, en Breaking Bad, producción televisiva que se emitió entre 2008 y 2013 y consolidó su presencia en la industria.

Al igual que el personaje que lo hizo conocido, el actor tenía parálisis cerebral, condición que le diagnosticaron durante su infancia. A lo largo de los años, habló públicamente sobre esta realidad y contribuyó a visibilizar los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad. Su participación en la serie también permitió acercar esta condición a millones de espectadores.

Más allá de la actuación, Mitte desarrolló una labor filantrópica y participó en iniciativas para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el cine y la televisión. También fue embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy, desde donde respaldó una mayor representación en el entretenimiento. En el plano personal, se había comprometido en 2025 con Kennedy Suarez, su pareja desde hacía varios años.