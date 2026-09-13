Veinte niños awajún llegan a Lima desde Condorcanqui para recibir atención médica especializada

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Veinte niños y adolescentes awajún, de entre 1 y 17 años, llegaron a Lima desde Condorcanqui, Amazonas, para recibir atención médica especializada. El grupo fue trasladado en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú y será evaluado en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

Menores serán evaluados por especialistas

Los menores proceden del distrito de El Cenepa, en Condorcanqui, y pertenecen a comunidades awajún que solicitaron atención especializada. El traslado se realizó desde Ciro Alegría hasta el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, donde continuaron hacia el hospital pediátrico.

Los 20 menores llegaron acompañados por sus madres y traductores locales, debido a la necesidad de facilitar la comunicación con los equipos médicos. Tras su llegada al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, cada paciente será evaluado para determinar el tratamiento que corresponde de acuerdo con su diagnóstico.

Entre los problemas identificados figuran tumoraciones en la piel y el cuello, hernias, malformaciones congénitas del oído, alteraciones oculares y fisura palatina. Diez menores presentan condiciones que requieren atención quirúrgica y algunos podrían permanecer en Lima durante su recuperación.

La atención será financiada por el Seguro Integral de Salud (SIS), que cubrirá los tratamientos, medicamentos, exámenes y procedimientos indicados por los especialistas. Además, las madres o acompañantes contarán con cobertura durante la permanencia de los menores en la capital.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un total de 20 niños y adolescentes awajún, llegaron a Lima para recibir atención médica especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN-SB).



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Atención incluye evaluación integral

El traslado contempla también una evaluación integral de los niños y adolescentes awajún. Durante su permanencia en Lima, los especialistas revisarán sus condiciones de salud y determinarán si requieren procedimientos adicionales, atención ambulatoria o permanencia para continuar con los tratamientos indicados.

El operativo considera la aplicación de vacunas pendientes, en caso de que los especialistas identifiquen menores que necesiten completar su esquema. Esta evaluación permitirá revisar otros aspectos de su estado de salud además de las condiciones que motivaron el traslado desde Amazonas.

El acompañamiento de traductores locales forma parte de la atención para facilitar la comunicación entre los niños awajún, sus familias y el personal médico. La medida fue considerada durante el traslado debido a las diferencias de idioma entre las comunidades de origen y los servicios especializados de Lima.

Este es el segundo vuelo realizado durante 2026 para trasladar menores awajún a Lima. En febrero, otro grupo de ocho niños llegó a la capital para recibir atención médica especializada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

El operativo fue coordinado entre el Minsa, el SIS y la Fuerza Aérea del Perú, con el objetivo de trasladar a los pacientes desde Amazonas hacia establecimientos especializados. Los menores permanecerán en Lima según las necesidades médicas determinadas por los especialistas.