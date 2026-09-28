Restricciones del concierto de BTS en Lima: productora prohíbe realizar transmisiones en vivo del evento

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada de BTS al Perú entra en su recta final y la organización ya difundió las principales reglas que deberán seguir los miles de seguidores que acudirán al Estadio San Marcos para disfrutar de las tres presentaciones programadas en Lima. Entre las disposiciones que más llaman la atención se encuentra la prohibición de realizar transmisiones en vivo durante el espectáculo.

De acuerdo con el comunicado difundido a los asistentes, no estará permitido transmitir el concierto en tiempo real a través de plataformas como TikTok, Instagram, Facebook u otras aplicaciones similares. La medida también alcanza a quienes pretendan emitir imágenes y sonido del espectáculo desde sus teléfonos celulares.

La agrupación surcoreana se presentará en la capital los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial Arirang. Ante la expectativa generada por las tres fechas, la producción estableció una serie de normas para regular el uso de dispositivos durante los shows.

¿Qué equipos estarán permitidos durante el concierto?

La organización sí permitirá que los asistentes lleven determinados equipos fotográficos, aunque bajo condiciones específicas. Las cámaras deberán ser de uso personal y no profesionales, como las cámaras desechables o Polaroid.

También se permitirá el ingreso de cámaras cuyos lentes tengan una longitud inferior a 15 centímetros. Sin embargo, existen restricciones para otros accesorios y dispositivos que podrían dificultar la experiencia dentro del recinto.

Entre los objetos prohibidos figuran los trípodes, monopiés, cámaras GoPro, selfie sticks y cámaras SLR profesionales. Asimismo, no se permitirá el ingreso de cámaras cuyos lentes superen los 15,24 centímetros, ya sean fijos o desmontables.

La organización también precisó que estará prohibido realizar grabaciones audiovisuales del espectáculo y efectuar grabaciones de audio profesional. En ese mismo apartado se establece que las transmisiones en vivo estarán estrictamente prohibidas.

De esta manera, los asistentes podrán utilizar sus celulares dentro de las condiciones establecidas , pero no podrán convertirlos en herramientas para emitir el concierto en directo hacia otras plataformas.

BTS en San Marcos: conoce las puertas de ingreso

Además de las restricciones para grabar o transmitir los conciertos, los organizadores difundieron las rutas que deberán seguir los asistentes según la ubicación de sus entradas. La recomendación principal es verificar previamente el sector asignado para evitar desplazamientos innecesarios al llegar al estadio.

Los espectadores de Campo A deberán ingresar por la puerta 1, con acceso desde la avenida Venezuela. Para Campo C, la entrada será por la puerta 3, ubicada hacia la avenida Universitaria.

En el caso de Campo B, los asistentes deberán utilizar la puerta 8, correspondiente al sector de la avenida Óscar R. Benavides, anteriormente conocida como avenida Colonial. Mientras tanto, las tribunas tendrán habilitadas las puertas 5 y 6, ubicadas por la zona de la avenida Amézaga.

La organización también estableció rutas de salida por las puertas 1, 3, 5 y 8, con desplazamientos hacia las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

Con los conciertos cada vez más cerca, los ARMY que acudirán al Estadio San Marcos deberán prestar especial atención a las reglas de ingreso y permanencia. La prohibición de transmisiones en vivo marca una de las principales condiciones establecidas para las tres fechas, mientras que las rutas diferenciadas buscan ordenar el ingreso y salida de los asistentes durante las presentaciones de BTS en Lima.