Club rompe vínculo con jugadora por vender contenido para adultos en OnlyFans: "Tengo la conciencia tranquila"

Marcela Soares, jugadora brasileña de fútbol sala, fue despedida de su club Pelotas luego de que la dirigencia descubriera que vendía contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. Aunque lamenta haberse quedado sin equipo, asegura que ahora sus ingresos se multiplicaron y no descarta volver al deporte.

De la cancha a OnlyFans

La historia de Marcela Soares, una reconocida jugadora de fútbol sala de Brasil, dio un giro cuando su club, Pelotas, decidió apartarla tras conocer que vendía contenido en la plataforma OnlyFans.

La deportista, oriunda del estado de Río Grande do Sul, dijo: "La hipocresía es real. Me juzgaron, me excluyeron y me sentí injustamente tratada, incluso por otras mujeres", declaró en una entrevista con el medio O Globo.

Marcela Soares expresó su desilusión con el trato recibido por parte de sus compañeras y dirigentes, pero no se quedó en el lamento. Hoy asegura sentirse empoderada y con libertad económica.

Mientras en sus comienzos como jugadora cobraba cerca de 550 reales por mes, ahora sus ingresos alcanzan los 55.000 reales mensuales. "Obtuve libertad e independencia financiera. Hoy me siento más fuerte", afirmó.

También contó que se inspira en su compatriota Key Alves, quien dejó el vóley para dedicarse de lleno a las plataformas de contenido y aseguró que ahora gana 50 veces más que cuando jugaba.

Club rompe vínculo con jugadora por vender contenido para adultos

Adiós al club, pero no al deporte

A pesar de haber sido separada del equipo, Marcela Soares dejó en claro que no renuncia a su pasión. La exjugadora de equipos como Leoas da Serra, Marechal Copagril, Pato Branco, Female y Celemaster, mencionó que está en conversaciones con otros clubes para retomar la actividad deportiva.

Eso sí, impone una condición clave: poder combinar su carrera como deportista con su trabajo en plataformas de contenido para adultos. "No voy a permanecer en lugares que buscan controlar mi vida fuera de la cancha", advirtió.

La deportista explicó que no considera que haya hecho algo malo. "Es triste, pero real. Dejo el deporte, pero no dejo las plataformas. Tengo la conciencia tranquila", dijo, dejando la puerta abierta a un posible regreso, siempre y cuando se respeten sus decisiones personales.

