Humberto Abanto sobre pedido de Fiscalía para reconsiderar archivo del caso Rolex: "Es infantil"

29/05/2025

El abogado penalista Humberto Abanto en una entrevista con Exitosa, criticó severamente el pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien solicitó al Congreso de la República la reconsideración del archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado caso Rolex. Según Espinoza, existen elementos que ameritan continuar con las investigaciones por presunto cohecho pasivo impropio.

"He calificado como una actuación infantil"

No obstante, Abanto, quien ejerce la defensa del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, también implicado en el caso, calificó de "infantil" el accionar de la titular del Ministerio Público.

"Hace poco he calificado esto como una actuación infantil y he dicho que la fiscal de la Nación parece una niña, no que juega con su amigo imaginario, sino con un procedimiento imaginario", declaró Abanto

El letrado subrayó que el Reglamento del Congreso establece con claridad que la solicitud de reconsideración solo puede ser presentada por los propios congresistas.

"El Ministerio Público no tiene ninguna potestad de plantear una reconsideración al Congreso de la República. En el Congreso los procedimientos están reglados y solo los congresistas pueden plantear una reconsideración", afirmó.

¿El caso Rolex presenta una base jurídica sólida?

Consultado sobre el fondo de la investigación, Abanto indicó que el caso carece de viabilidad jurídica. Señaló que los actos presidenciales, según la Constitución, requieren de refrendo ministerial para ser válidos, lo que imposibilitaría atribuir directamente responsabilidad penal a la presidenta por actos que no cumplen con ese requisito.

"La presidenta de la República no puede desarrollar ningún acto sin refrendo ministerial. Entonces, cuando yo hago una investigación en la que solamente están Wilfredo Oscorima y la señora Boluarte, estoy planteando una tesis jurídicamente imposible", explicó el abogado.

Asimismo, Abanto afirmó que mentir no constituye por sí mismo un delito que conlleve pena privativa de libertad. "Las personas no van presas porque mienten. Tendríamos rebalsando las cárceles. El punto central es que, para que yo coheche a alguien, esa persona tiene que poder hacerlo. El presidente no puede hacerlo sin refrendo", agregó.

En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, descartó reabrir el caso. Además, exhortó a la Fiscalía a respetar las decisiones ya adoptadas por el Congreso.

El pedido de la fiscal de la Nación para reconsiderar el archivo de la denuncia contra Dina Boluarte ha generado un debate sobre los límites legales de su competencia y la validez del procedimiento.

Mientras tanto, el Congreso, a través de su reglamento interno, mantiene que la iniciativa de reconsideración recae exclusivamente en los parlamentarios, sin injerencia directa del Ministerio Público.