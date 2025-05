Vizcarra reitera que afrontará a la justicia: "No voy a fugar, no me voy a autoeliminar ni iré a una embajada"

29/05/2025 / Exitosa Noticias / Política

Martín Vizcarra aún mantiene vigente sus intenciones de continuar en la política. Por ello, el expresidente señaló que, a pesar del complejo proceso judicial que afronta, confía en ser absuelto por la justicia peruana, y así poder participar de las elecciones de 2026. En caso contrario, aseguró que no buscará huir y que afrontará su sentencia en el país.

Martín Vizcarra reitera: "No me voy a fugar ni autoeliminar"

Durante una entrevista con la plataforma informativa 'La Mula', el exmandatario fue consultado por el proceso que se le sigue por presuntos actos ilícitos cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua. Al respecto, Vizcarra Cornejo aseguró que respetará la decisión de la justicia y no huirá del Perú, porque eso sería defraudar a su electorado.

"Respeto a la justicia y lo que diga. Voy a estar acá, no voy a fugar, no me voy a autoeliminar, no voy a ir a una embajada. Lo estoy diciendo acá, y queda grabado. Imagínate cómo quedaría con esos 4 millones de personas que confían en mí, y que estoy seguro que van a ir subiendo, si es que digo una cosa y no la cumplo", explicó.

Vizcarra sostuvo que va a "dar la cara" como, según sus palabras, lo ha venido haciendo. "Siempre doy el pecho, no arrugo. Lo que decida la justicia, nosotros lo vamos a aceptar", detalló. Ante la pregunta sobre si estará presente al momento de la lectura de su sentencia, el expresidente aseguró que sí, porque confía plenamente que saldrá absuelto.

"¡Por su puesto que sí! Estoy seguro de que va a ser absolutoria, porque no hay bases. Es una campaña intensa, mediática, para querer confundir a la población en el sentido de que nosotros hemos hecho un acto de corrupción, cuando lo que hemos hecho es denunciar un acto así", manifestó.

Vizcarra quiere postular a la presidencia en 2026

En entrevista exclusiva con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, también descartó una presunta intención de fuga y remarcó que en las próximas elecciones generales de 2026 quiere ser candidato a la presidencia para "servir al país".

"Hace una semana tuvimos una entrevista y me hiciste la misma pregunta antes de que salga eso, que yo he llamado una payasada. Yo voy a estar acá. Yo soy peruano, yo quiero a mi patria, yo quiero ser candidato a la Presidencia y quiero servir a mi país", expresó ante Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro'.

Nuevamente, Martín Vizcarra reiteró que no tiene intenciones de rehuir a la justicia pese a la situación legal que afronta. "Voy a estar acá, no voy a fugar, no me voy a autoeliminar", manifestó el expresidente.