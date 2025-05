Bailarina de 'Ilegales' resulta herida en el rostro tras ser alcanzada por un lanzallamas en pleno concierto

Un concierto de la banda Ilegales en Monterrey, México, se vio marcado por un incidente que alarmó a los asistentes. Pamela Labour, una de las bailarinas que formaban parte del espectáculo, sufrió quemaduras en el rostro tras ser alcanzada por las llamas de un lanzallamas que formaba parte de la escenografía del show.

El momento quedó registrado por el público presente, y el video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando una ola de preocupación entre seguidores de la agrupación y del espectáculo en general.

La banda emitió un breve comunicado informando que la joven "se encontraba bien", lo cual no fue suficiente para calmar las inquietudes del público. Ante la creciente atención, la propia Pamela Labour recurrió a su cuenta de Instagram para contar su versión de los hechos y llevar tranquilidad a sus seguidores.

"La cara no ha dejado de arderme y soy muy cuidadosa con mi piel. Por el maquillaje no me afectó tanto la cara. Se me quemó un poco el cabello, las pestañas, los ojos no los podía abrir... pero nada de qué preocuparse", escribió la artista.