¡Desgarrador! Madre atenta contra su hija para vengarse de su expareja por no regresar con ella

Un lamentable suceso dejó consternada a la ciudadanía de España, ya que una mujer fue detenida por atentar contra su menor hija, de tan solo cuatro años de edad, porque su expareja no deseaba regresar con ella.

Según información brindada por las autoridades, se detuvo a Cristina, de 38 años, por asesinar a su pequeña niña llamada Yaiza, como una forma de llamar la atención y vengarse de su ex Sergio, en la zona de Sant Joan Despí, en Barcelona.

Asimismo, durante la investigación se descubrió que el enfado, rabia, tristeza y frustración de la madre de familia, se debió a que se enteró de que su ex ya salía con otra mujer. A raíz de esto generó un plan con el cual terminaría con la vida de su hija, además de que después de eso iba a cometer suicidio, esto con el fin de causar dolor en "el amor de su vida".

"Aquí tienes lo que te mereces porque has hecho que me quité la vida y sé que te alegrarás de mi muerte, pero vas a llorar la muerte de mi hija, de tu hija Yaiza. Me la llevo conmigo que para eso la he parido yo. Decide si la entierras o la incineras", se lee en una de las misivas.