EE. UU: Donald Trump genera rechazo tras afirmar que Irán podría destruir Los Ángeles y San Diego

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desató una fuerte controversia por sus recientes afirmaciones durante un mitin político en Nebraska. El mandatario sugirió que una hipotética destrucción de las ciudades de Los Ángeles y San Diego por parte de Irán representaría un "costo menor'" en el marco de la tensa política exterior en el Medio Oriente.

Estas expresiones generaron un rechazo entre diversas autoridades de California. A puertas de las elecciones de mitad de mandato programadas para el 3 de noviembre, este hecho evidenció un creciente malestar político tanto a los demócratas como a integrantes de su propia agrupación republicana en el país.

📹 Trump: "Dejemos que [los iraníes] destruyan Los Ángeles y San Diego, es un precio pequeño a pagar". Las declaraciones del presidente desatan críticas ➡ https://t.co/Pcz6qn4o3F https://t.co/ZWTTuIg09C — EL PAÍS (@el_pais) October 6, 2026

Autoridades rechazan expresión

Las reacciones desde el estado no se hicieron esperar, lideradas por figuras como la alcaldesa Karen Bass y el gobernador demócrata Gavin Newsom, quienes cuestionaron severamente al jefe de Estado tras minimizar el impacto de un ataque extranjero contra territorio norteamericano.

"Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto", mencionó Trump en su discurso en Nebraska.

La Casa Blanca intentó contener las críticas de este discurso presidencial mediante su director de comunicaciones, Steven Cheung. El vocero utilizó las redes sociales para argumentar que el mandatario se refería al 'riesgo que habrían corrido dichos lugares si no se frenaba el desarrollo armamentístico de Medio Oriente'.

Él estaba claramente afirmando que las ciudades de EE.UU. habrían estado amenazadas si un Irán nuclear no hubiera sido detenido. América es más segura gracias al presidente. Irán no tiene armas nucleares, no tiene marina, no tiene fuerza aérea y no tiene dinero.", menciona Steven Cheung en su cuenta de 'X'

The media freakout over President Trump's comments is not rooted in reality. He was clearly stating U.S. cities would have been threatened if a nuclear Iran hadn't been stopped. America is safer because of the President. Iran has no nuclear, no navy, no air force, and no money. — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 6, 2026 Lee también Donald Trump dispone que su administración califique la inteligencia artificial como "superinteligencia"

Tensiones internas dentro del Partido Republicano

Las polémicas delcaraciones en Nebraska también provocó tensiones con los propios aliados políticos de la administración actual. Un ejemplo de este distanciamiento fue el pronunciamiento de Jim Desmond, candidato republicano a la Cámara de Representantes, quien exigió priorizar la seguridad nacional.

"Me opongo vehementemente a los comentarios del presidente Trump. América debe enfrentarse a Irán y defender nuestros intereses, pero la primera responsabilidad de nuestro Comandante en Jefe es proteger al pueblo estadounidense y nuestra patria.", mencionó Desmond.

El político conservador y veterano de la Marina enfatizó que las estrategias de defensa deben resguardar a todos los ciudadanos. Sus declaraciones reflejan el intento de muchos postulantes por separar su imagen de las polémicas gubernamentales antes de los próximos comicios.

"Ninguna ciudad estadounidense es prescindible, y ninguna familia estadounidense debería ser tratada alguna vez como daño colateral.", sentenció.

Respuesta de representante Republicano a Trump

Este hecho complica la situación de Trump quien tendrá que enfrentar a los candidatos legislativos. Faltando pocas semanas para las elecciones del 3 de noviembre, las discrepancias públicas evidencian problemas internos en el partido republicano de cara a la renovación parlamentaria.