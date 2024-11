Drag queen confiesa que el mayor desafío de su vida fue nacer hombre: "Ha sido todo un reto"

Valentina, la conocida drag queen de 'RuPaul's Drag Race', ha abierto su corazón al compartir una de las experiencias más difíciles de su vida. En una reciente entrevista, confesó que su mayor desafío fue nacer hombre.

Valentina, conocida por su participación en 'RuPaul's Drag Race', ha compartido un emotivo relato sobre su lucha interna con la identidad de género y sus pensamientos suicidas en su camino hacia la autodefinición.

Tras su aparición en la novena temporada del popular programa de televisión, donde fue eliminada en el infame lip sync de 'Greedy', Valentina regresó a la competencia en 'All Stars 4', reafirmando su presencia en el mundo del drag.

Sin embargo, más allá de su carrera, Valentina también ha estado inmersa en una profunda reflexión sobre su identidad de género, lo que la llevó a anunciar en 2019 que se identifica como no binaria.

Ahora, en una entrevista para la serie 'Portrait of a Queen', la ex presentadora de 'Drag Race México' ha abierto su corazón sobre los momentos más oscuros de su vida, compartiendo sus pensamientos más personales sobre su viaje de autodescubrimiento.

Durante su entrevista, Valentina relató cómo las presiones sociales y familiares de la masculinidad tradicional fueron un desafío constante en su vida.

La presión de conformarse con lo que la sociedad esperaba de ella la llevó a pasar por momentos de profunda angustia. Valentina reveló que, a lo largo de los años, experimentó "pensamientos suicidas" mientras luchaba por aceptar su verdadera identidad de género.

Además, Valentina confesó que le avergüenza haber tenido esos pensamientos en el pasado. "Ha sido todo un reto para mí toda la vida. Me avergüenza mucho porque no quiero volver nunca a ese punto bajo de mi vida, en el que no veo el valor de lo hermosa que es la vida".

Sin embargo, a pesar de los momentos difíciles, Valentina ha encontrado la manera de disfrutar su vida actual. Ahora, la drag queen celebra su existencia en lo que describe como su "reino femenino", un lugar donde puede ser ella misma y vivir en paz con su identidad.

En 2019, Valentina hizo pública su identidad no binaria, explicando que no se sentía completamente como un hombre ni como una mujer. En esa ocasión, declaró:

"Me identifico como no binaria. No me siento completamente un hombre, no me siento completamente una mujer. Me siento como una diosa. Me siento como si fuera de mi propio género".