Prohíben de shows de drag queens para "proteger a los niños": Comunidad LGBT responde con protestas

02/10/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

La reciente prohibición de shows de drag queens en nombre de la "protección infantil" ha generado una fuerte reacción en la comunidad LGBT. Las autoridades de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, argumentan que estos espectáculos son inapropiados para los niños, pero muchos activistas ven esta medida como una forma de censura y discriminación.

En respuesta, la comunidad ha salido a protestar, defendiendo su derecho a la libre expresión y cuestionando la validez de estas restricciones en un contexto que busca promover la diversidad y la inclusión.

¿Por qué prohíben los shows de drag queens?

La regidora independiente Claudia Carranza fue la principal impulsora de esta normativa, argumentando que estos espectáculos no son apropiados para los niños. Según Carranza, " no solo puede confundirlos, sino también exponerlos a contenidos que no están preparados para entender ".

Durante el anuncio de la aprobación del reglamento, la regidora enfatizó que los espectáculos de drag queens, aunque válidos en ciertos contextos para adultos, no son adecuados para el público infantil.

Claudia Carranza destacó la importancia de crear un ambiente que fomente el bienestar de los niños. "Los niños merecen crecer en ambientes que les permitan desarrollarse de manera saludable", afirmó.

La regidora hizo hincapié en que esta decisión no busca estigmatizar o discriminar a la comunidad LGBTIQ+, sino proteger a los menores. "Es una acción de amor y protección hacia nuestros niños", agregó, invitando a la sociedad a reflexionar sobre el tema.

Reacción de la comunidad LGBTIQ+

Sin embargo, la medida ha sido recibida con críticas por parte de activistas y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Muchos consideran que esta normativa es discriminatoria y viola los derechos humanos y la libre expresión.

El Colectivo Trans Monterrey expresó su preocupación, argumentando que Nuevo León ha sido históricamente violento hacia las poblaciones LGBTIQ+, especialmente hacia las mujeres trans.

"Nos preocupa la legitimidad que este reglamento da para violentar a las poblaciones LGBTIQ+", señaló Sylvia Sofía, coordinadora del colectivo. "A todas luces es una prohibición inconstitucional que afecta los derechos de la diversidad y la libre expresión, y puede abrir la puerta a otras formas de violencia".

Los activistas advierten que la prohibición de los shows de drag queens no solo limita la expresión artística, sino que también envía un mensaje negativo sobre la diversidad y la inclusión. Según ellos, este tipo de decisiones refuerza la discriminación y la estigmatización de identidades que buscan ser visibles y celebradas.

La prohibición de shows de drag queens en San Nicolás de los Garza ha desatado un debate significativo sobre la protección infantil y los derechos de la comunidad LGBT. Mientras las autoridades defienden la medida como una forma de salvaguardar a los menores, los activistas argumentan que esta decisión limita la libertad de expresión y perpetúa la discriminación.