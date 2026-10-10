Donald Trump despotrica contra la Nobel de la Paz 2026, 'Navi' Pillay, y reclama que galardón debió ser otorgado a él

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este sábado contra la nueva galardonada con el Premio Nobel de la Paz, la jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay, afirmando que "nadie sabe nada de ella". Además, volvió a reprochar al Comité Noruego que no le hayan concedido el galardón a él tras atribuirse el mérito de "haber resuelto ocho guerras".

Donald Trump arremete contra 'Navi' Pillay

Durante un mitin en Syracuse, Nueva York, el inquilino de la Casa Blanca arremetió contra los responsables de la distinción y aseguró que la decisión desacreditó al premio. Además, calificó a los integrantes del comité como "ideólogos radicales" y los acusó de ser antidemocráticos y enemigos de la civilización. También insistió en que Estados Unidos, bajo su presidencia, debió recibir el Nobel de la Paz.

"El Premio Nobel de la Paz ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y verdaderos enemigos de la civilización", manifestó el mandatario norteamericano.

Además, mediante redes sociales Trump reclamó el Premio Nobel de la Paz 2026 y cuestionó que dicho reconocimiento haya sido otorgado a Navanethem Pillay, a quien la catalogó como desconocida y la acusó de que odia a Israel.

"Esta es la mujer que ha recibido el Nobel de la Paz sobre Estados Unidos y cuyo representante, yo, ha resuelto ocho guerras y muchas otras cosas. ¡No sé nada de esta mujer, y tampoco lo sabe nadie más! De hecho, que yo sepa, nadie ha oído hablar de ella más allá del hecho de que, evidentemente, odia a Israel. No sé qué ha hecho esta mujer. Yo he resuelto ocho guerras", aseveró en un extenso post en Truth Social.

Publicación de Donald Trump en Truth Social

Se atribuye fin de conflictos internacionales y recordó a María Corina Machado

En la misma publicación, el jefe de Estado republicano se atribuyó el mérito de haber resuelto "ocho guerras", pese a que muchos de ellos continúan en activo. Entre los que mencionó figuran el conflicto entre Israel y Hamás así como Isarel e Irán.

De igual manera, recordó el momento en que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, le entregó su propia distinción, gesto que el presidente de Estados Unidos ha reivindicado.

Publicación de Donald Trump en la que menciona María Corina Machado

Sus declaraciones se produjeron en medio de la polémica por las sanciones estadounidenses contra la CPI, después de que Pillay fuera reconocida. La jueza formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.