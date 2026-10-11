Donald Trump: "Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente"

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó duras críticas contra el liderazgo de Kiev tras los recientes ataques contra la infraestructura energética rusa. El mandatario solicitó cambiar de presidente al considerar que las incursiones militares afectan los costos mundiales de los carburantes, abriendo una grieta en la alianza con Volodímir Zelenski.

Ante ello, el mandatario de EE. UU justificó su postura argumentando la necesidad de proteger a los sectores productivos frente a la inestabilidad internacional causada por el conflicto bélico.

Exigencia de cambio de mando en Kiev

Durante una atención a los medios frente a la Casa Blanca, la máxima autoridad de Washington criticó las decisiones del mandatario ucraniano por perjudicar los suministros globales. Exigiendo un nuevo liderazgo político, el gobernante cuestionó la falta de disposición para negociar un acuerdo de paz y responsabilizó a la administración de Kiev por los perjuicios económicos ocasionados a los agricultores y ganaderos por la falta del combustible.

"Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente (...). Sugiero que busquen un nuevo líder capaz de llegar a un acuerdo, porque él podría haber cerrado muchos acuerdos y, por alguna razón, nunca lo hace", dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En esa línea, el anuncio de Washington fue recibido con entusiasmo por las autoridades diplomáticas de Moscú. No obstante, la sugerencia de alterar el gabinete ucraniano desató un rechazo inmediato por parte de las autoridades de dicho país. Ante ello, la propuesta de recambio presidencial ha profundizado la incertidumbre geopolítica en medio de los constantes enfrentamientos por el control del territorio ucraniano.

Acuerdo energético con Rusia para el suministro de diésel global

Por otro lado, la administración estadounidense oficializó un entendimiento comercial con el gobierno de Vladímir Putin para importar diésel a los mercados mundiales. Autorizando la importación de combustible, la medida busca estabilizar los precios del combustible mediante la entrega inmediata de 300.000 toneladas, proyectando volúmenes de importación para abastecer la demanda del mercado.

"Acabo de terminar una conversación sumamente exitosa con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la que se acordó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", ha escrito Trump en un mensaje publicado en su red social Truth.

Ante ello, la postura del gobierno ucraniano sostiene que permitir el comercio petrolero a la potencia rival alarga las hostilidades militares.

Este acuerdo estará vigente de manera excepcional hasta el 7 de abril de 2027 según la normativa federal. De este modo, el pacto de suministro de diésel marca un giro relevante en las relaciones internacionales entre las principales potencias del planeta.