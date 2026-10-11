Presidente de EE. UU. Donald Trump propone cambiar el nombre del Atlántico o el Pacífico por "océano Trump"

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mandatario estadounidense Donald Trump sorprendió al público al plantear modificaciones en los nombres de accidentes geográficos de gran relevancia. El mandatario sugirió renombrar océanos como el Atlántico o el Pacífico para que lleven su denominación personal o una referencia continental.

Propuesta para rebautizar el océano Atlántico o Pacífico

Cabe mencionar que durante un concurrido mitin realizado en Clarksville, en el estado de Tennessee, el gobernante estadounidense planteó la idea de rebautizar las zonas mecionadas. Buscando dejar una marca geográfica, la autoridad mencionó que el país requiere un río y una masa marítima con su firma personal o referencias continentales, excluyendo de este plan al río Hudson y al Misisipi debido al valor histórico de sus denominaciones actuales.

"Necesitamos un río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el Atlántico o en el Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas", dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos entre risas.

El jefe de Estado estadounidense cuenta con facultades legales sobre las dependencias gubernamentales, aunque las organizaciones privadas eligen de forma independiente si adoptan estas decisiones.

No obstante, esta iniciativa sigue a la orden dada para renombrar el Golfo de México y el lago de Ontario. Ante ello, la propuesta de cambio geográfico ha generado diversas reacciones dentro del espectro político, manteniendo el debate sobre el alcance de estas medidas en la geografía de Estados Unidos.

Burlas por una llamada de la mandataria de México

Durante un encuentro con miembros de la Marina en Baltimore, el líder de la Casa Blanca relató un presunto diálogo telefónico con la jefa de Estado mexicana Claudia Sheinbaum. Recreando la voz de la presidenta, el gobernante aseguró ante los asistentes que ella le pidió no modificar la denominación geográfica, sosteniendo que la decisión estaba tomada por su administración.

"Fue un momento un poco complicado cuando hice eso. Recibí una llamada de la presidenta de México. Era una mujer muy agradable, hermosa, con una voz preciosa, y me dijo: 'No, no, presidente. Por favor, por favor, dígame que no es así'", dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El mandatario alegó que su país posee el '93% de la costa de la región frente a un 7% del territorio vecino'. No obstante, las afirmaciones del gobernante no concuerdan con las mediciones geográficas oficiales del área continental.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y cálculos publicados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) muestran un reparto mucho más equilibrado. Según Conabio, a partir de datos geoespaciales del Flanders Marine Institute, México representa el 47,67% del espacio marítimo del golfo y Estados Unidos el 44,75%.