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No pudo salvarse

Inglaterra: hombre muere atacado por un tigre tras ingresar a su recinto en zoológico

La víctima falleció en el lugar después de ser atacada por el animal en el Parque de Vida Silvestre de Yorkshire. El establecimiento fue evacuado y permanecerá cerrado mientras se investiga el incidente.

Pese a la atención médica, el visitante no resistió.
Pese a la atención médica, el visitante no resistió. (Composición Exitosa)

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 10/10/2026

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Un hombre murió este sábado después de ingresar al recinto de los tigres del Parque de Vida Silvestre de Yorkshire, situado en el norte de Inglaterra. La víctima fue atacada por uno de los animales y falleció en el lugar, según informó la Policía del Sur de Yorkshire, que mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias del incidente. 

Las autoridades recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 13:35, hora local, en la que se alertaba de que una persona había accedido al área reservada para los tigres. Los equipos de respuesta se desplazaron hasta la atracción, localizada aproximadamente a 280 kilómetros al norte de Londres, pero no pudieron salvar al hombre. Su familia ya fue informada y recibe acompañamiento de agentes policiales.

Evacúan a visitantes tras incidente

El tigre no sufrió daños durante el suceso y permaneció dentro de su recinto, por lo que la Policía aseguró que no existió peligro para los visitantes ni para la población cercana. Como medida preventiva, el parque fue evacuado y los agentes permanecieron en sus instalaciones mientras se iniciaban las primeras diligencias. La administración anunció que el establecimiento seguirá cerrado durante el resto del fin de semana.

A través de un comunicado, un portavoz del zoológico expresó sus condolencias a la familia y los allegados de la víctima. También señaló que la institución está colaborando estrechamente con la Policía y las autoridades correspondientes para establecer cómo se produjo el ingreso al espacio restringido. El parque indicó que sus protocolos de emergencia fueron activados inmediatamente después de conocerse el ataque. 

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Testimonio de testigos

Una visitante identificada como Karmelle Pelham, quien se encontraba en el lugar junto a su familia, relató que el personal les comunicó que debían abandonar las instalaciones.

La mujer afirmó haber escuchado sonidos parecidos a disparos y observado una ambulancia aérea sobrevolando la zona. También aseguró que una gran lona negra fue colocada alrededor del recinto y destacó la organización de los trabajadores durante la evacuación. 

La Policía pidió a los usuarios de redes sociales que no compartan los vídeos del ataque que comenzaron a circular por internet. Mientras tanto, los investigadores continuarán recopilando testimonios y examinando las medidas de seguridad del recinto para reconstruir lo ocurrido y esclarecer por qué la víctima entró en un área prohibida.

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El parque abrió sus puertas en 2009, mientras que la zona denominada "Tierra de los Tigres" fue inaugurada dos años después. El espacio, de unos 8.000 metros cuadrados, alberga tigres siberianos y dispone de una pasarela elevada y vallas que separan al público del área donde se desplazan los animales.

La investigación deberá determinar si el ingreso fue deliberado o estuvo relacionado con una falla de seguridad, una respuesta necesaria para esclarecer responsabilidades y evitar nuevos incidentes.

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