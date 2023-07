Hackers chinos atacaron cuentas del gobierno de EEUU, según Microsoft

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Piratas informáticos con sede en China, identificados por Microsoft como Storm-0558, han llevado a cabo una violación masiva de cuentas de correo electrónico en agencias gubernamentales de Estados Unidos, según informó la empresa en su blog. Microsoft inició una investigación el 16 de junio después de detectar una "actividad de correo anómala". Se estima que Storm-0558 ha obtenido acceso a aproximadamente 25 organizaciones, incluyendo agencias gubernamentales y se ha centrado en el espionaje, robo de datos y acceso a credenciales.

Charlie Bell, vicepresidente ejecutivo de Microsoft, destacó que este adversario tiene como objetivo principal el espionaje y la recopilación de datos de inteligencia a través del acceso a sistemas de correo electrónico. El ataque se ha dirigido principalmente a agencias gubernamentales de Europa occidental. Microsoft ha confirmado que las cuentas de correo electrónico de consumidores también se han visto afectadas.

Aunque Microsoft no ha revelado los objetivos específicos del ataque, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que se detectó una actividad inusual y se tomaron medidas inmediatas para proteger los sistemas. El Pentágono, la comunidad de inteligencia y el personal militar parecen no haber sido afectados por la violación de correo electrónico, según fuentes citadas por The Washington Post y CNN.

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, comentó en el programa Good Morning America de ABC que el ataque fue detectado rápidamente y que se está recopilando más información en colaboración con Microsoft. El senador Mark Warner, presidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, ha calificado el incidente como una violación significativa de la seguridad cibernética por parte de la inteligencia china y el comité está monitoreando de cerca la situación.

Las autoridades estadounidenses continúan investigando el alcance completo del ataque y han tomado medidas para fortalecer la seguridad de los sistemas afectados. El hackeo resalta la creciente preocupación por la ciberseguridad y las actividades de espionaje cibernético llevadas a cabo por actores estatales. Se espera que haya más información disponible a medida que avance la investigación y se tomarán medidas adicionales para prevenir futuros incidentes de este tipo.