Fallece peruano que permanecía bajo custodia del ICE en Luisiana: su esposa exige justicia y que se esclarezca deceso

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ciudadano peruano perdió la vida en un hospital de Luisiana luego de ser trasladado desde el centro de retención de Richwood. Ahora, su esposa exige que se esclarezcan las circunstancias en que la víctima falleció y conocer qué fue lo ocurrió cuando permaneció bajo custodia migratoria.

Peruano fallece tras permanecer bajo custodia ICE en Luisiana

La noche del pasado 28 de septiembre, Julián Curo-Churata, ciudadano peruano de 47 años, sufrió una emergencia médica mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos en el Centro Correccional de Richwood.

Alrededor de las 8:14 p.m. (hora local) el personal del centro donde estaba detenido lo trasladó al Centro Médico Ochsner LSU Health Monroe, en Monroe, Luisiana, para recibir tratamiento médico avanzado.

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud por salvarle la vida, un médico de guardia finalmente confirmó su muerte a las 4:01 a.m. (hora local). Días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el fallecimiento a través de un comunicado publicado el 1 de octubre en su sitio web.

Un dato importante que hay que mencionar es que con la muerte del ciudadano peruano suman 37 las personas que han dejado de existir bajo custodia migratoria durante el año fiscal 2026 en Estados Unidos.

Luego de la muerte, la Oficina de Relaciones con los Empleados de Nueva Orleans notificó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE. También fueron informados la esposa de Curo-Churata, su abogado y el Consulado General del Perú.

El ICE señala que el ciudadano peruano tenía antecedentes

Curo-Churata ingresó a Estados Unidos en una fecha y lugar aún desconocidos, sin inspección de las autoridades. Entre sus antecedentes se encuentran condenas por conducir con la matrícula vencida y una sentencia judicial en su contra a favor del Contralor de Maryland.

El pasado 27 de junio de 2026 fue arrestado por la Oficina de Control de Inmigración y Remoción ( ERO) de Baltimore durante una operación de control selectiva. Ese mismo día recibió una notificación para comparecer.

Cuarenta y ocho horas después, la ERO de Baltimore transfirió al ciudadano de nacionalidad peruana a la custodia de la ERO de Nueva Orleans y fue detenido en el Centro Correccional de Richwood.

Esposa exige justicia y que se esclarezca deceso

Tras conocer el fallecimiento, Verónica Ramírez, en diálogo con Telemundo, solicitó que se esclarezca qué ocurrió durante el tiempo que su esposo permaneció bajo custodia de ICE.

"Yo quiero uan respuesta a mí me están diciendo ahora de la funeraria donde lo tienen que a él le van a hacer una autopsia y que esa respuesta me la van a dar dentro de tres meses, peor mientras quién me dice qué pasó realmente. Lo peor del caso es que el oficial me dice a mí: 'No sé qué es lo que pasó, simplemente se puso puso mal, lo llevamos al hospital y se murió", sostuvo.

En síntesis, un ciudadano peruano perdió la vida en un hospital de Luisiana luego de ser trasladado desde el centro de retención de Richwood y tras ello su esposa exige que se esclarezcan las circunstancias en que murió.