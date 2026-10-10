Novios de ARMYs crearon grupo en TikTok y acompañaron a sus parejas al segundo concierto de BTS: "Los últimos románticos"

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La fiebre por BTS ha ocasionado que diversos novios de las ARMYs, término con el que se denomina a las fanáticas del grupo surcoreano, demuestren su apoyo acompañándolas hasta la puerta del estadio de la Universidad Mayor de San Marcos involucrándose de alguna manera en el sueño de sus parejas de conocer a su grupo musical favorito.

Lo más curioso es que muchos de ellos se han juntado en exteriores del recinto para pedir freebies, pequeños obsequios hechos por los propios seguidores de la boy band de K-pop para regalar o intercambiar en conciertos, para sus novias y también se animaron a expresar el amor que les tienen a ellas.

Novios de las ARMYs causan sensación en segundo concierto de BTS

Tras un exitoso primer recital el pasado miércoles, 7 de octubre, la banda asiática brindó su segunda presentación en nuestra capital ayer viernes, 9 de octubre, y como era de esperarse desde tempranas horas de la mañana sus miles de fans realizaron largas colas para poder ser los primeros en ingresar y posicionarse en el mejor lugar para disfrutar de los artistas.

En medio de ese contexto, un grupo de jóvenes se volvieron virales y enternecieron las redes sociales al revelar cómo decidieron ser parte de este clamor de sus enamoradas que soñaban con asistir al segundo show de la agrupación de Corea del Sur e inclusive mostraron sus carteles en los que pedían regalos llamados 'freebies' para ellas.

El creador y host de la cultura pop asiática, Kito, fue quien dio a conocer a ellos mediante sus redes sociales causando gran furor en las fans quienes resaltaron el gesto de los jóvenes hacia sus novias calificándolos como "los últimos románticos" y que son el prototipo de enamorado al que deberían apuntar las ARMYs.

Revelaron que tuvieron que despertar desde temprano para llegar al estadio San Marcos junto a sus enamoradas y que se iban a quedar hasta que culmine el concierto e incluso sin almorzar. Uno de los chicos señaló que se juntaron mediante TikTok y armaron un grupo que en un principio eran 11 miembros, pero al final lograron ser 100.

Ovacionados en las redes sociales

Como era de esperarse, diversas fanáticas de BTS comentaron el audiovisual y destacaron el gesto que tuvieron los enamorados con sus parejas para acompañarlas hasta la puerta del estadio San Marcos.

"Son lo máximo chicos", "Aún hay hombres", "Qué tiernos, felicidades", "Qué bonito", "Eso es cuando aman a la persona de verdad", "Cuiden a esos hombres", "Los últimos románticos", "Esas ARMYs ya ganaron", fueron algunos de los mensajes.

Es así que, un grupo de jóvenes que son novios de ARMYs causaron sensación en redes sociales al acompañar a sus parejas en el segundo concierto de BTS. Con carteles en mano pidieron 'freebies' y expresaron su amor por sus novias.