Hospitales públicos de Inglaterra establecen ubicar a pacientes trans en espacios según su sexo biológico

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las nuevas directrices del Servicio Nacional de Salud (conocido como NHS por sus siglas en inglés) de Inglaterra definieron que los pacientes transgénero deberán ser ubicados en espacios de acuerdo a su sexo biológico, en lugar de que con su identidad de género. De esta forma, una mujer trans compartirá junto a hombres y un hombre trans en los lugares destinados a mujeres.

Pacientes transexuales serán ubicados según su sexo biológico

Las instrucciones actualizadas, publicadas por el NHS England ayer jueves, implican que los centros de salud no deben asignar a mujeres transgénero a salas femeninas ni a hombres transgénero a salas masculinas, y que solo se deberán tomar "medidas alternativas" si esto no fuera clínicamente apropiado.

Esta reciente normativa supone un giro respecto a las determinaciones anteriores, que permitían a las personas trans utilizar determinadas instalaciones correspondientes al género con el que se identificaban. "Los servicios para un solo sexo, como el alojamiento hospitalario, deben proporcionarse sobre la base del sexo biológico", establece la nueva guía.

De acuerdo al informe todos los pacientes deberán ser tratados "con respeto, dignidad, compasión y atención", al mismo tiempo subraya que "las personas trans y otras con la característica protegida de reasignación de género deben ser atendidas de acuerdo con su sexo biológico".

Además, se indica que en una eventual situación en la que no se puede satisfacer simultáneamente las necesidades clínicas y los requisitos de alojamientos para pacientes del mismo sexo, las necesidades clínicas tienen prioridad.

En consecuencia, los pacientes del NHS especializados en atención aguda, salud mental y servicios comunitarios, así como los pacientes financiados por el NHS en entornos privados se ven afectados por las nuevas recomendaciones, pero los servicios de urgencias, los centros de tratamiento o la pediatría no.

The NHS has published single-sex guidance for staff and patients. Read the guidance on NHS staff facilities here ➡️ https://t.co/cpf1F69ODv Read the guidance on hospital accommodation for patients here ➡️ https://t.co/UVYqlJ0pEh https://t.co/bgKOrN2aug — NHS England (@NHSEngland) October 15, 2026

Aplicación del histórico fallo del Tribunal Supremo de abril de 2025

La actualización de estas normativas llega poco más de dos meses luego de que entrara en vigor oficialmente la recomendación más amplia sobre espacios exclusivos para un solo sexo, elaborada por el organismo británico de control de los derechos y 18 meses después del fallo del Tribunal Supremo sobre el sexo biológico.

El Código de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos ya había confirmado que un servicio debe utilizarse en función del sexo biológico para que pueda clasificarse como de un solo sexo segú la Ley de la Igualdad.

En conclusión, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS England) ha decidido ubicar a los pacientes transgénero en salas de acuerdo a su sexo de nacimiento.