Ministro de Salud anuncia convenio con embajada de EE.UU. para colocar internet en centros de salud a nivel nacional

08/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 8 de septiembre y durante la Sesión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Luis Dyer expuso los aspectos prioritarios del sector. Ante eso, el titular afirmó que se ha realizado un convenio con la embajada de Estados Unidos para colocar internet en centros a nivel nacional.

Luis Dyer anuncia convenio con embajada de Estados Unidos para recibir internet

Uno de los puntos que desarrolló el ministro de Salud, Luis Dyer fue la conectividad de los establecimientos de salud, dada la necesidad de que todo este unido en un solo sistema digital. Ante eso, el titular sostuvo que contar con internet permitirá acceder a información de la población y darles un mejor servicio en la atención médica.

"Al tener internet en estos centros de salud tenemos data de la población, tenemos información al día de lo que va pasando, la farmacia como le va, telemedicina en cada centro", afirmó Luis Dyer.

Cifras que demuestran la falta de internet en centros de salud

Siguiendo esa línea, el ministro detalló que, existe una importante brecha de conectividad, pues entre el 42 % y 43 % de los centros de salud no cuentan actualmente con un servicio adecuado de internet.

"Hoy la brecha es que no tenemos internet en alrededor 42% a 43% en los centros de salud, y la que tenemos es algo más doméstico y no es adecuado para hacer telemedicina", manifesto.

Como parte de una estrategia del Estado peruano, el representante del Minsa informó sobre un convenio con Estados Unidos para avanzar en la interoperabilidad con Starlink, mediante el cual se contempla que el servicio de internet sea gratuito durante el primer año con la finalidad de abastecer las zonas que lo requieren.

"Lo importante ahora es que la tecnología es más barata y accesible, estamos trabajando un convenio con la embajada de Estados Unidos para apoyarnos en la primera etapa de la interoperabilidad donde el convenio es con la empresa Starlink, pero lo dejo claro, a cero costos el primer año, donde la embajada de Estados Unidos tiene un fondo que nos va a apoyar con ese tema del financiamiento del costo del internet", expresó el ministro de Salud.

Finalmente, las declaraciones del ministro de Salud durante la Sesión de la Comisión dio el anuncio sobre el convenio con embajada de EE.UU. para colocar internet en centros de salud a nivel nacional.