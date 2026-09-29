Minsa supera las 5 mil atenciones en universidades de Lima para prevenir ITS y VIH/Sida

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) superó las 5 mil atenciones durante las campañas "Check a Tu Salud", una iniciativa que busca acercar servicios preventivos a los jóvenes de universidades de Lima Metropolitana.

En las diez primeras jornadas realizadas durante setiembre, se contabilizaron 5,197 atenciones , principalmente relacionadas con la prevención del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Las campañas se desarrollan con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por médicos, enfermeras, técnicos, biólogos y obstetras. De esta manera, los estudiantes pueden acceder a diferentes servicios de prevención y orientación sin necesidad de acudir a establecimientos de salud para cada atención.

La estrategia busca promover el cuidado integral de la salud de los jóvenes y reforzar la importancia de la detección temprana de infecciones de transmisión sexual, así como la adopción de medidas para prevenirlas.

✅ Así se vivió "Check a tu salud" en la Universidad Nacional Federico Villarreal



🙌🏼 Los estudiantes nos cuentan cómo fue su experiencia al acceder a orientación y servicios de salud del Minsa en su propia universidad. pic.twitter.com/aSboTnSvRS — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 27, 2026

¿Qué servicios ofrecen las campañas "Check a Tu Salud"?

Durante las jornadas, los estudiantes pueden realizarse tamizajes de VIH, sífilis y hepatitis B, además de recibir consejería sobre la profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia preventiva frente al VIH.

También se ofrece vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para personas de hasta 18 años, así como vacunas contra el tétanos, hepatitis B e influenza. A estos servicios se suman espacios de orientación sobre salud mental y planificación familiar.

Las campañas también incluyen información sobre la prevención del dengue y recomendaciones para preparar una mochila de emergencia, ampliando la atención hacia otros aspectos relacionados con la prevención y el bienestar.

Hasta el momento, las actividades se han desarrollado en ocho universidades de Lima Metropolitana. Durante los días que restan de setiembre, los equipos del Minsa continuarán desplazándose a la Universidad Privada del Norte (UPN), Universidad César Vallejo (UCV), Universidad Norbert Wiener, Universidad Autónoma del Perú, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y Universidad Científica del Sur.

Minsa amplía prevención del VIH a nivel nacional

La estrategia de prevención también se desarrolla fuera de Lima. El Minsa informó que cuenta con 493 establecimientos de salud a nivel nacional que brindan tratamiento antirretroviral para las personas que viven con VIH. Además, la PrEP se encuentra disponible como estrategia preventiva en 320 establecimientos de salud.

El sector también utiliza pruebas rápidas para facilitar el diagnóstico oportuno de las infecciones de transmisión sexual y despliega más de 80 brigadas móviles en 19 regiones del país. A ello se suman cuatro brigadas móviles amazónicas que realizan intervenciones en las provincias de Bagua y Condorcanqui, en Amazonas.

Según las cifras proporcionadas por el Minsa, se estima que 140 mil personas viven con VIH en el Perú, mientras que la prevalencia en la población adulta general es de 0,4 %. Esto equivale a cuatro de cada mil personas. Aproximadamente una de cada cinco personas que vive con VIH todavía desconoce su diagnóstico.

En 2025 se notificaron 8,967 casos de VIH y 1,427 casos de sida. En lo que va de 2026, se han registrado 3,321 casos de VIH y 572 casos de sida.

Las campañas "Check a Tu Salud" buscan acercar la prevención y el diagnóstico a los espacios frecuentados por los jóvenes, mientras el Minsa mantiene servicios y brigadas para ampliar la atención frente al VIH y otras ITS en distintas regiones del país.