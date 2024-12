¡INAUDITO! 'El Templo Satánico' impartirá 'clases de religión' en colegio de primaria y desata polémica

07/12/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Desde hace siglos, la religión ha sido impuesta como curso en colegios de todo el mundo. Con la finalidad de incentivar la fe, los alumnos deben responder a las enseñanzas que reciben en la materia. Ante tal circunstancia, una secta satánica ha decidido aplicar la metodología, por lo que impartirá sus propias doctrinas a estudiantes de primaria.

Templo satánico impartirá clases

La noticia se dio a conocer recientemente, debido a que un templo satánico, en Estados Unidos, fue autorizado por las autoridades fiscales para ofrecer una programa 'religioso' en la escuela primaria de Edgewood, en Marysville, Ohio. Desde hace algunos años, 'El Templo Satánico' ha sido reconocido como 'iglesia' por el gobierno estadounidense.

Bajo el nombre de Hellion Academy of Independent Learning (HAIL), el proyecto de aprendizaje pretende enseñar a niños de dicho centro educativo, frente a la iniciativa cristiana LifeWise Academy, la cual se dista también en la misma sede. No obstante, las clases se dictarán una vez al mes, debido a que no cuentan con los mismos recursos que el programa cristiano.

Estos son los cursos

De acuerdo a Junne Everett, directora de After School Satan Club, HAIL estará enfocado en actividades como aprendizaje autodirigido, pensamiento crítico y buenas obras comunitarias. Por lo tanto, descartó que, dentro de sus enseñanzas, se rinda culto a Satanás, debido a que no profesan un teísmo a la controvertida figura del demonio.

"Automáticamente piensan cosas malvadas y horribles. No somos adoradores del diablo, somos satanistas no teístas. Lo único que nos importa es que haya un niño al que atender y una familia que quiera enviar a su hijo", refirió Everett al respecto.

Padres se muestran interesados en opción satánica

Pese a lo controvertido que podría considerarse esta situación, la directora del programa aseguró que ya han recibido llamadas de hogares, quienes consideran su alternativa mucho más llamativa. A su vez, aclaró que su intención no es competir contra la opción cristiana, sino que contemplan la iniciativa como una forma de impartir aprendizaje a menores.

"No estamos tratando de cerrar la Academia LifeWise, pero creo que muchos distritos escolares no se dan cuenta de que cuando abren la puerta a una religión, la abren para todas", aseguró.

Si bien el asunto ha generado polémica, lo cierto es que tal caso pone en evidencia que la religión, en sus distintas formas, cuenta con amplia presencia en las escuelas de todo el mundo. Y ante esta circunstancia, el Templo Satánico no dudo en ofrecer dicho programa para garantizar una correcta libertad religiosa y diversidad en la educación.