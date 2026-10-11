Brasil: Flávio Bolsonaro supera a Lula da Silva por cuatro puntos en nueva encuesta para la segunda vuelta

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El candidato Flávio Bolsonaro encabeza la primera encuesta de segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil con un margen estrecho. Como se sabe, el estudio de la firma determinó que el político opositor registra un respaldo del 49% superando al actual jefe de Estado por cuatro puntos porcentuales exactos.

La encuestadora Datafolha detalló que esta mínima diferencia posiciona a ambos líderes políticos en una situación de empate técnico. Cabe mencionar que los comicios de votación definitiva se encuentran programados para el 25 de octubre, fecha en la que Luiz Inácio Lula da Silva buscará revertir estas cifras oficiales del sondeo nacional reciente.

Flávio Bolsonaro suma nuevos respaldos

El representante del Partido Liberal inició la etapa final de su estrategia proselitista logrando alianzas con figuras de la centroderecha brasileña. Entre estas adhesiones recientes destaca el escritor Augusto Cury, quien consiguió una cifra cercana al 3% de apoyo general durante la fase previa del proceso electoral oficial brasileño.

"Mi apoyo no es un cheque en blanco y descarto participar en un eventual gobierno posterior a este proceso de votación nacional", aclaró Augusto Cury, excandidato.

No obstante, la campaña del senador Bolsonaro generó diversas opiniones tras anunciar propuestas vinculadas a modificaciones en la normativa nacional. El plan de trabajo parlamentario incluye prioridades como reducir la edad penal de 18 a 16 años, cambiar estructuras del Poder Judicial y anular la posibilidad de reelección para futuros mandatarios de la república.

Posteriormente, el aspirante conservador descartó cualquier vinculación con actos ilegales similares a los enfrentados por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena extensa de 27 años. Además, reiteró su compromiso de respetar el documento constitucional elaborado en el año 1988 durante la etapa democrática.

Lula da Silva desestima encuenta

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizó los resultados del estudio estadístico y reconoció ciertos problemas de organización interna. Tras sostener varias reuniones con asesores principales, el dirigente del Partido de los Trabajadores reinició sus actividades públicas de campaña en la zona de Ceilândia para convocar el respaldo masivo de sus simpatizantes.

"No evalúo encuestas y no trabajo así, pues trabajo sabiendo que necesito tener muchos más votos que mi contrincante para ganar las elecciones, y tengo diecisiete días para lograr ese objetivo en Brasil", declaró Lula da Silva, mandatario nacional.