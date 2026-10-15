Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declaran inocentes de nuevos cargos de tortura en EE. UU.

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante una audiencia desarrollada en Nueva York, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada.

Nicolás Maduro y su esposa se declaran "no culpables" de cargos de tortura

Durante la lectura formal de las acusaciones llevadas acabo este jueves, 15 de octubre, ante un tribunal de Manhattan, el exdictador y su esposa se decararon "no culpables" de estas imputaciones en su contra.

Esta acusación sostiene que ambos participaron en una campaña de represión auspiciada por el Estado de Venezuela, en la que se habría torturado a numerosas personas, entre los que figuraban tres ciudadanos de nacionalidad estadounidense, sin embargo, durante el juicio lo negaron.

De acuerdo a documentos judiciales, Maduro Moros habría supervisado un sistema de tortura que presuntamente incluía asfixia, golpizas y descargas eléctricas contra los detenidos. De igual manera, también se mencionan otros tipos de actos de violencia como supuestas agresiones sexuales y un caso particular en el que uno de los retenidos habría sido obligado a ingerir su propio vómito.

Por su parte, la Fiscalía indica que Nicolás Maduro recibió informes sobre el trato infligido a personas detenidas y que recomendó métodos de tortura. Además, le atribuyen amenazas contra el hijo de un encarcelado como una forma de presión psicológica.

Mientras que en el caso de Cilia Flores, esta acusación señala que habría contribuido con el sistema represivo y ordenado la tortura de personas específicas.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨 Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables en EU 📺 La información con @SamuelCuervo y @zelenny https://t.co/RZ5qh1wH6H — Milenio (@Milenio) October 15, 2026

Nicolás Maduro y Cilia Flores reclaman inmunidad

Tras conocerse estas nuevas acusaciones, el abogado Barry Pollack afirmó que Maduro "esperaba con interés su día ante el tribunal" para negar los delitos. La defensa legal cuestionó este caso.

Hay que recordar que, Nicolás Maduro y su esposa ya se habían declarado inocentes en el caso de drogas en Estados Unidos, que afirmaba que conspiraron para llenar a Estados Unidos con cocaína. Trascendió que sus abogados solicitaron desestimar el proceso al invocar inmunidad.

Este jueves, 15 de octubre, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon "no culpables", ante un tribunal de Manhattan, de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos. Esta acusación sostiene que ambos participaron en una campaña de represión auspiciada por el Estado de venezolano, en la que se habría torturado a numerosas personas, entre los que figuraban tres estadounidenses.