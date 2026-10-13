Vaticano brinda detalles de la operación al papa León XIV: presentó un adenocarcinoma de pulmón

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A través de un comunicado oficial, el Vaticano brindó detalles de la operación a la que fue sometido el papa León XIV, la tarde de este martes 13 de septiembre en el hospital Gemelli, Roma.

En ese contexto, la Santa Sede reportó que al sumo pontífice se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, a través de una cirugía videoasistida. Del mismo modo, un examen histológico urgente confirmó el diagnóstico de una adenocarcinoma de pulmón, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias, según los médicos a cargo de la intervención.

Santo padre padece cáncer de pulmón

De acuerdo con lo informado por los portales oficiales del Vaticano, el santo padre padece de un cáncer pulmonar, una figura que era manejada por el equipo a cargo del doctor Stefano Margaritora, pese a que en un inicio la intervención era por un nódulo en el pulmón.

Tal como exige esta clase de cirugías, León XIV estuvo bajo observación, para luego iniciar su proceso de reposo en el nosocomio. Cabe precisar que, el pontífice permaneció en el quirófano durante unas tres horas y la operación duró aproximadamente 90 minutos.

Cabe precisar que, el procedimiento fue un considerado un "éxito", sin reporte de complicaciones. Tras la operación, el papa se despertó con normalidad y regresó a su habitación.

"Encomendamos la salud y recuperación de nuestro querido papa León XIV a la santísima Virgen de Fátima, precisamente hoy, 13 de octubre, aniversario de su última aparición", exclamó el Vaticano.

Actividades oficiales canceladas hasta el 20 de octubre

En la previa, la Santa Sede informó que todas las actividades del papa León XIV han quedado canceladas hasta el próximo martes 20 de octubre, teniendo en cuenta que en un principio iba a estar con descanso médico por siete días, debido al nódulo pulmonar inicialmente detectado.

No obstante, con el reciente hallazgo de la lesión cancerígena, este período podría ampliarse. Desde el Vaticano, señalan que las próximas horas serán claves para poder determinar el tiempo de reposo, el tratamiento a realizar y si es que estará en condiciones para visitar Sudamérica en noviembre próximo.

Como se recuerda, Robert Prevost tiene en agenda estar en esta parte de la región entre el 6 y el 17 de noviembre, iniciando en Uruguay, pasando por Argentina, para finalmente llegar al Perú.

Nuestro país está a la expectativa de su proceso de recuperación. Desde la Conferencia Episcopal Peruana han hecho un llamado a la oración por su pronta mejoría.