¡Se juntaron dos grandes! Lionel Messi y Daddy Yankee tienen encuentro y fans enloquecen en redes sociales

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami ha generado gran acogida de fanáticos en los encuentros del equipo deportivo. No obstante, en uno de los últimos partidos, en el Chase Stadium, se hizo presente Daddy Yankee y tuvo un encuentro con el astro del fútbol argentino, provocando así que miles de fanáticos causen alboroto en las redes comentando el encuentro entre las dos leyendas.

En el comentado encuentro, en las tribunas de la casa del Inter Miami se vieron a figuras como LeBron James, Nicki Nicole, Peso Pluma, Bizzarap, Kim Kardashian, entre otras; sin embargo, en intérprete de 'Gasolina' destacó entre todos.

A través de redes sociales se hizo viral un video en el que Daddy Yankee se encuentra en uno de los palcos del Chase Stadium portando una camiseta rosada del Inter Miami mientras se abraza y e intercambia palabras con Messi, quien regresó a jugar ante Colorado Rapids, luego de varios partidos que lo tuvieron alejado.

A ambos se los observa muy sonrientes hablando, incluso se alcanza a ver algún pequeño golpecito que le da el boricua al argentino en el cuello, mientras siguen con la charla amena. "Qué Dios te bendiga", le dijo Daddy Yankee a Messi.

El encuentro entre Daddy Yankee y Lionel Messi generó furor en redes sociales y varios hinchas e fanáticos resaltaron que ambos son líderes en su rubro.

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia, y a sus 36 años, ya ha logrado absolutamente todo en el deporte. Sin embargo, sorprendió a muchos de sus fanáticos, pues reveló la posible fecha de su retiro profesional.

"No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol", señaló.