¿Lionel Messi cuelga los botines? Futbolista reveló posible fecha de su retiro del fútbol profesional

Lionel Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia, y a sus 36 años, ya ha logrado absolutamente todo en el deporte. Sin embargo, sorprendió a muchos de sus fanáticos, pues reveló la posible fecha de su retiro profesional.

El astro argentino fue entrevistado por el podcast 'Big Time', donde reveló que no ha pensado en el retiro aún, pero que encontrará el momento para cambiar de rol en el fútbol, pues desea mantenerse cerca a las canchas.

"No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol", señaló.