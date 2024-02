Super Bowl: Un muerto y 14 heridos en balacera durante celebración de Kansas City Chiefs

14/02/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

El pasado domingo, 11 de febrero, se festejó el Super Bowl, donde Kansas City derrotó a los San Francisco 49erns. Este miércoles se hizo una celebración en la ciudad del campeón para festejar el título obtenido, pero la fiesta fue interrumpida por una balacera que por ahora está dejando un muerto y 14 heridos en el evento.

Hubo disparos en las cercanías de Union Station, la estación de tren donde concluyeron los eventos luego del desfile de la victoria, según informó el departamento de bomberos de la ciudad.

No se ha establecido con certeza cuántos de los heridos sufrieron lesiones causadas por armas de fuego, pero al menos cuatro de los ingresados en el hospital University Health fueron dañados de esta manera, según confirmó un portavoz a los medios. Además, otros ocho pacientes no tenían rastros de bala. Las autoridades también reportaron que tres de los damnificados estaban en estado crítico y cinco en estado grave. Afortunadamente, la vida de otra víctima no estaba en peligro.

Miles de personas se congregaron en las calles de Kansas City, Misuri, para celebrar la segunda victoria consecutiva de los Chiefs, el equipo local. La celebración comenzó a las 11 de la mañana con un desfile del equipo en autobús y culminó en la estación, que estaba abarrotada y rodeada de personas vestidas con el característico color rojo del equipo.

Caótica situación

Cerca de la estación, específicamente cerca del garaje, es donde se han registrado los disparos, desencadenando el caos, como se puede observar en las imágenes iniciales difundidas por televisión y redes sociales. Un total de 600 agentes de la policía local y 250 de otros cuerpos de seguridad estaban desplegados en las calles durante el incidente.

El año pasado, según datos del 'The New York Times', Misuri registró una cifra récord de homicidios, con 183 asesinatos, superando la marca anterior de 179 que se había tenido en 2020. Es uno de los estados con leyes de control de armas menos estrictas, permitiendo, por ejemplo, llevarlas a la vista incluso sin un permiso específico, salvo en localidades que expresamente lo prohíban.

El mariscal de campo del equipo de los Chiefs, Patrick Mahomes, se pronunció sobre lo sucedido, dándole fuerzas al estado de Kansas por el fatídico hecho.

"Orando por Kansas", publicaba el campeón del mayor evento de fútbol americano.

Praying for Kansas City... 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) February 14, 2024

Lo que se está viviendo en Kansas es una tragedia, y esto se debe a la balacera que hubo en la ciudad durante la celebración por el título de los Chiefs en el Super Bowl, dejando momentáneamente un muerto y 14 heridos.