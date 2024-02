Super Bowl 2024: ¿Qué artistas se presentarán en el show de medio tiempo?

11/02/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Anualmente, el Super Bowl no solo marca el final de la temporada de fútbol americano, sino que se ha converitdo en un evento cultural de gran magnitud. Incluye deslumbrantes actuaciones musicales en el famoso show de medio tiempo, comerciales exclusivos y una audiencia televisiva global. Este 2024, el artista anunciado promete llevarse toda la atención del público asistente y televidente.

Todos aquellos que sigan el partido entre los Kansa City Chiefs y los San Francisco 49ers, podrán disfrutar de un concierto liderado por Usher a partir de las 20:00 horas (Perú). Si bien el popular evento es televisado, los peruanos y latinoamericanos podrán disfrutar de la transmisión exclusiva de ESPN a través de la plataforma de streaming STAR Plus.

'Halftime show'

Usher anunció que el espectáculo de medio tiempo tendrá una duración extendida, pasando de 13 a 15 minutos. Durante este segmento, se espera que interprete canciones de su nuevo álbum "Coming Home", además de sus éxitos anteriores.

El set list del evento incluiría: Hey Daddy (Daddy's Home), Standing Next to You (USHER Remix), Burn, OMG, My Boo, Good Good, Ruin, Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris) y DJ Got Us Fallin' In Love (feat. Pitbull).

A la edad de 45 años, el artista ha incursionado en una variedad de géneros musicales que van desde el rap hasta el country. Con más de 80 millones de álbumes vendidos y una larga lista de premios, se prepara para cautivar al público en su debut en el emblemático escenario del Super Bowl.

¿Quién será el artista invitado?

Hasta el momento, no se confirmado quien sería el artista que lo acompañaría. Sin embargo, los nombres de Lil Wayne, Jeezy, Will.i.am, Lil Jon, Ludacris, Nicki Minaj, Jay-Z y Alica Keys son algunos de los nombres que se rumorean como las grandes estrellas que podrían acompañar a Usher.

En las últimas horas, un nuevo artista se ha unido a esta lista: Justin Bieber. De acuerdo a TMZ, el cantante de 45 años habría sostenido conversaciones con el ex de Selena Gómez para que lo a compañe en el escenario del Allegiant Stadium de Las Vegas.

"Definitivamente he tenido muchas ideas sobre con quién compartiría este momento conmigo y siento que las personas que lo compartirán merecen el mismo reconocimiento por lo que hacen en sus carreras, ya sea que hayamos colaborado juntos o no. o más bien han tenido momentos propios", expresó Usher durante una conferencia de prensa.

Es así como se sabe que Usher será el artista que lidere el show de medio tiempo del Super Bowl 2024 y los rumores parecen indicar que sería Justin Bieber quien lo acompañaría en el escenario.