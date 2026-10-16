Tesla presenta su nuevo Roadster: un automóvil deportivo eléctrico capaz de volar y hacer giros en el aire

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía que iba a llegar en un futuro lejano hoy ya es una realidad: un carro que pueda volar. El Tesla Roadster es uno de los autos deportivos eléctricos más ambiciosos que ha anunciado Tesla durante una presentación en la que se observó su capacidad para volar y realizar giros en el aire así como sus capacidades de aceleración.

Tesla presentó su nuevo auto que puede volar y dar giros en el aire

La empresa del multimillonario Elon Musk ha dado inicio a una revolución en el ámbito automovilístico luego de que el jueves, 15 de octubre, presentara un vehículo que muchos especialistas lo han denominado como fantástico y que ha sorprendido durante una demostración llevada a cabo en Texas, Estados Unidos.

Su exhibición se realizó en las instalaciones de pruebas de SpaceX en McGregor, donde la unidad móvil ascendió por una rampa curva hasta quedar boca abajo gracias al uso de su sistema de succión para mantenerse adherido a la superficie.

Foto interior del Tesla Roadster de Elon Musk

Posteriormente, realizó giros sobre sí mismo en el aire al emplear sus propulsores y completó una voltereta antes de aterrizar de nuevo sobre sus ruedas. Un dato curioso es que el asiento del conductor estaba ocupado por Optimus, el robot humanoide desarrollado por Tesla.

Además le vehículo presentó una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 0,81 segundos una cifra extraordinaria que supera ampliamente las prestaciones de los deportivos convencionales.

Asimismo, saltó por encima de varios carros de Tesla entre los que figuró también el camión eléctrico Semi, como parte de una demostración que tenía como objetivo principal mostrar las posibilidades de una tecnología que trasciende las capacidades de un deportivo convencional.

Más detalles sobre el nuevo Roadster de Tesla

El secreto del funcionamiento de este nuevo automóvil de Tesla radica en que posee un sistema de propulsores de gas frío almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes.

De igual manera, el flamante Roadster de segunda generación incorpora un sistema de succión que genera una enorme fuerza de adherencia al suelo permitiéndole realizar maniobras extremas.

Real life, baby https://t.co/3QEqn18wig — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Hay que mencionar que la compañía anunció tres versiones de este nuevo carro deportivo: Performance, Thrust y Rocket. Eso sí, todavía habrá que esperar para verlo en la carretera. Tesla apunta actualmente a 2028 para el comienzo de la producción , después de casi una década de retrasos desde que esta generación del Roadster fue anunciada originalmente en 2017.

Lo que parecía tan lejos, ahora es una realidad: un auto que vuela. La empresa Tesla realizó en Texas la presentación de su flamante Roadster, un automóvil deportivo eléctrico de segunda generación, que ha demostrado su capacidad para volar, dar giros en el aire y tener una aceleración de 0 a 100 Km/h.