Mundo
Conectividad durante crisis

Elon Musk anuncia que brindará internet gratuito en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Starlink brindará servicio sin costo hasta el 3 de febrero para garantizar conectividad en medio de la crisis política. Musk celebró la operación y felicitó a Donald Trump.

Decisión de Musk responde a riesgo de que la población venezolana quede incomuni
Decisión de Musk responde a riesgo de que la población venezolana quede incomuni (Composición Exitosa)

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 04/01/2026

El empresario Elon Musk anunció que su compañía Starlink ofrecerá internet gratuito en todo el territorio venezolano hasta el 3 de febrero de 2026, como medida de apoyo al pueblo en medio de la crisis política y social que atraviesa el país tras la captura de Nicolás Maduro.

La decisión busca garantizar que los ciudadanos mantengan acceso a la red en un escenario marcado por la incertidumbre y la interrupción de servicios tradicionales de telecomunicaciones.

Starlink, que ya había intervenido en conflictos como el de Ucrania, se posiciona nuevamente como un actor clave en la provisión de conectividad en contextos de emergencia.

El servicio, que normalmente oscila entre US$ 80 y US$ 120 mensuales, será gratuito durante un mes, lo que representa un alivio para miles de familias venezolanas. La medida ha sido interpretada como un gesto humanitario, pero también como un movimiento estratégico que refuerza la visibilidad global de la empresa en escenarios de crisis.

Anuncio se dio a través de la cuenta oficial de Starlink.

Un gesto con impacto político

Más allá del ofrecimiento tecnológico, Musk reaccionó directamente a la captura de Maduro, calificando el hecho como un paso que permitirá a los venezolanos "tener la prosperidad que merecen".

En su cuenta de X, el empresario felicitó al presidente Donald Trump, describiendo la operación como una "victoria para el mundo" y un "mensaje claro para los dictadores malvados".

El magnate también celebró las imágenes de ciudadanos venezolanos festejando la caída del líder chavista, asegurando que se trata de un momento de liberación. Su postura, sin embargo, generó controversia regional, especialmente tras cuestionar al presidente colombiano Gustavo Petro, quien criticó la intervención militar estadounidense.

Implicancias

El anuncio de Musk tiene varias dimensiones, entre ellas la tecnológica, con el fin de garantizar conectividad en un país donde las comunicaciones son vitales para evitar aislamiento; la social, ofreciendo un alivio económico y práctico en medio de la crisis; pero también política, posicionándose en la narrativa internacional de la crisis venezolana.

Así, el ofrecimiento convierte a Starlink en un protagonista inesperado de la coyuntura. Lo que comenzó como un gesto tecnológico se transformó en un movimiento con alto impacto político y social.

Sin embargo, el hecho se ve reforzado también por la reacción de Musk ante la captura de Maduro y su felicitación a Trump. La conectividad, en este contexto, se revela como un recurso estratégico capaz de influir en la dinámica de conflictos internacionales.

